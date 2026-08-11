Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Montemor o Novo
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Montemor o Novo, Португалия

;
Вилла Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Вилла в Montemor o Novo, Португалия
Вилла
Montemor o Novo, Португалия
Количество спален 3
Площадь 347 м²
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но всего в 5…
$1,26 млн
Оставить заявку
Вилла в Montemor o Novo, Португалия
Вилла
Montemor o Novo, Португалия
Количество спален 4
Площадь 405 м²
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но всего в 5…
$1,42 млн
Оставить заявку
Вилла в Montemor o Novo, Португалия
Вилла
Montemor o Novo, Португалия
Количество спален 2
Площадь 306 м²
Комплекс L’AND VINEYARDS расположен в Монтемор-о-Ново, в самом сердце Алентежу, но всего в 5…
$1,06 млн
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Montemor o Novo, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти