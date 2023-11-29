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Виллы в Sao Bras de Alportel, Португалия

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4 объекта найдено
Вилла 9 спален в Sao Bras de Alportel, Португалия
Вилла 9 спален
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 9
Площадь 295 м²
4 Городских предмета на продажу в Бордейре, Санта-Барбара-де-Нексе: - Склад - Дом с 4 спал…
€499,000
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Вилла 6 спален в Sao Bras de Alportel, Португалия
Вилла 6 спален
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Дом, состоящий из двух этажей и мансарды с независимыми входами. Первый этаж состоит из тр…
€597,500
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Вилла 3 спальни в Alportel, Португалия
Вилла 3 спальни
Alportel, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Типичный алгарвийский дом, расположенный в тихом районе. Он состоит из кухни, трех спален, д…
€470,000
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Вилла 4 спальни в Sao Bras de Alportel, Португалия
Вилла 4 спальни
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Вилла с отличным расположением и видом на горы, площадью 5000 м2. Рядом с тихой деревней Са…
€650,000
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