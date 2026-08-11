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Виллы в Мадейре, Португалия

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Фуншал
11
Calheta
7
Santa Cruz
4
Canico
4
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25 объектов найдено
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Вилла в традиционном стиле, расположенная в верхней части кондоминиума Palheiro Village, явл…
$496,488
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Вилла в Santa Cruz, Португалия
Вилла
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 448 м²
Этот дом сочетает в себе простор, функциональность и великолепный вид на океан.Просторная пл…
$758,118
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 871 м²
Современная одноэтажная вилла с потрясающим панорамным видом на город и океанскую гладь расп…
$2,89 млн
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 412 м²
“Villas Boa Nova” - это кондоминиум, состоящий из 6 односемейных и двухквартирных вилл, все …
$736,650
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Вилла в Camara de Lobos, Португалия
Вилла
Camara de Lobos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Современная вилла с превосходной отделкой расположена в закрытом жилом комплексе с выгодным …
$611,951
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Вилла в Santa Cruz, Португалия
Вилла
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 448 м²
Этот дом сочетает в себе простор, функциональность и великолепный вид на океан.Просторная пл…
$750,505
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 218 м²
Этот дом с 4 спальнями , построенный на участке площадью более 890 м2, имеет общую площадь д…
$2,66 млн
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 332 м²
Отличная вилла для одной семьи с панорамным видом на залив Фуншала.Вилла в  два этажа площад…
$721,640
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Вилла в Ribeira Brava, Португалия
Вилла
Ribeira Brava, Португалия
Количество спален 4
Площадь 285 м²
Совершенно новая двухэтажная вилла. На верхнем этаже находятся три спальни с ванными комната…
$692,774
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Новая вилла с тремя спальнями, расположенная в престижном районе Сан-Мартинью.Расположенный …
$1,52 млн
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Вилла в Santa Cruz, Португалия
Вилла
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 440 м²
Эта вилла с тремя спальнями и бассейном спроектирована с использованием современных и изыска…
$635,043
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Вилла в Calheta, Португалия
Вилла
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 294 м²
Минималистский дом имеет следующую планировку:Просторная гостиная / столовая , открытая кухн…
$865,968
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 375 м²
Кондоминиум расположен на земле, принадлежавшей Quinta da Boa Nova, всего с 23 домами, все  …
$680,073
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Новая вилла с тремя спальнями, расположенная в престижном районе Сан-Мартинью.Расположенный …
$1,50 млн
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Вилла в Camara de Lobos, Португалия
Вилла
Camara de Lobos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 3
Современная вилла с превосходной отделкой расположена в закрытом жилом комплексе с выгодным …
$618,158
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Вилла в Santa Cruz, Португалия
Вилла
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 4
Площадь 372 м²
Вилла расположена в тихом районе с на солнечном холме с великолепным панорамным видом на оке…
$981,430
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 1 000 м²
Вилла располагает четырьмя просторными спальнями и привлекательным бассейном в  ландшафтном …
$906,380
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 286 м²
Расположенный в районе Urbanização da Ajuda, дом 3 псальни, недавно отремонтированный,  вклю…
$779,371
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Вилла в Arco da Calheta, Португалия
Вилла
Arco da Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Новая современная вилла площадью 240 м2 расположена на земельном участке площадью 800 м2Вилл…
$635,043
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Вилла в Calheta, Португалия
Вилла
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Вилла с 3 спальнями и 107 м2 жилой площади, расположенная на побережье Мадейры, в нескольких…
$639,051
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Вилла 4 комнаты в Arco da Calheta, Португалия
Вилла 4 комнаты
Arco da Calheta, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€! Вилла…
$586,881
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 436 м²
Эксклюзивная и роскошная отдельная вилла T3 с премиальным расположением - Сан-Мартинью - Зин…
$2,25 млн
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Вилла в Calheta, Португалия
Вилла
Calheta, Португалия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 467 м²
Вилла расположена в сельской местности на западе острова, с невероятным климатом в течение в…
$987,624
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Вилла 4 комнаты в Arco da Calheta, Португалия
Вилла 4 комнаты
Arco da Calheta, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€!   …
$800,136
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Вилла в Calheta, Португалия
Вилла
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Вилла с 3 спальнями и 170 м2 жилой площади, расположенная на побережье Мадейры, в нескольких…
$871,433
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Параметры недвижимости в Мадейре, Португалия

с гаражом
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с видом на море
с бассейном
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