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Виллы в Estombar e Parchal, Португалия

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Лагоа, Португалия
Вилла 4 спальни
Лагоа, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Новая вилла с 4 спальнями и бассейном, расположенная в Эстомбаре, в нескольких минутах ходьб…
€530,000
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Вилла 3 спальни в Parchal, Португалия
Вилла 3 спальни
Parchal, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Фантастическая вилла, расположенная в Бела Виста Парчал. Состоит из трех спален, все со вс…
€590,000
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Параметры недвижимости в Estombar e Parchal, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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