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Виллы в Estombar e Parchal, Португалия

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Estombar
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4 объекта найдено
Вилла в Estombar, Португалия
Вилла
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 170 м²
В Португалии, в Алгарве, в районе Лагоа, недалеко от поля для гольфа Gramacho Golf и прекрас…
$554,804
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Вилла в Estombar, Португалия
Вилла
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Новая вилла с 4 спальнями и бассейном, расположенная в Эстомбаре, в нескольких минутах ходьб…
$560,021
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Вилла в Parchal, Португалия
Вилла
Parchal, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Фантастическая вилла, расположенная в Бела Виста Парчал. Состоит из трех спален, все со вс…
$623,420
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TekceTekce
Вилла 3 комнаты в Estombar, Португалия
Вилла 3 комнаты
Estombar, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 553 м²
Количество этажей 1
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного комфорта и есте…
$509,974
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Параметры недвижимости в Estombar e Parchal, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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