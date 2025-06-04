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Виллы в Vila Real de Santo Antonio, Португалия

Вила-Нова-де-Касела
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10 объектов найдено
Вилла в Vila Real de Santo Antonio, Португалия
Вилла
Vila Real de Santo Antonio, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Эта вилла расположена в закрытом жилом комплексе рядом с живописной местностью Serra de Cald…
$1,54 млн
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Вилла в Vila Real de Santo Antonio, Португалия
Вилла
Vila Real de Santo Antonio, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Эта вилла расположена между горной грядой Serra do Caldeirão и Атлантическим океаном.Она нах…
$1,54 млн
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Вилла в Vila Real de Santo Antonio, Португалия
Вилла
Vila Real de Santo Antonio, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Эта вилла расположена в закрытом жилом комплексе рядом с живописной местностью Serra de Cald…
$1,59 млн
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Вилла в Vila Real de Santo Antonio, Португалия
Вилла
Vila Real de Santo Antonio, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Эта вилла расположена в закрытом жилом комплексе рядом с живописной местностью Serra de Cald…
$1,54 млн
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Вилла в Vila Real de Santo Antonio, Португалия
Вилла
Vila Real de Santo Antonio, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
Эта вилла расположена в закрытом жилом комплексе рядом с живописной местностью Serra de Cald…
$1,48 млн
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Вилла в Vila Real de Santo Antonio, Португалия
Вилла
Vila Real de Santo Antonio, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Эта вилла расположена в закрытом жилом комплексе рядом с живописной местностью Serra de Cald…
$1,54 млн
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Вилла в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Вилла
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Вилла с высококачественной отделкой, в окружении природы и фантастического пейзажа. Эта вил…
$2,11 млн
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Вилла в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Вилла
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
Отличная вилла, которая сочетает в себе современность и деревенский стиль в идеальном сочета…
$4,02 млн
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Вилла в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Вилла
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Contemporary style villa with 6 en suite bedrooms, a fully equipped kitchen, laundry room, a…
$3,06 млн
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Вилла в Vila Real de Santo Antonio, Португалия
Вилла
Vila Real de Santo Antonio, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
Эта вилла расположена в закрытом жилом комплексе рядом с живописной местностью Serra de Cald…
$1,48 млн
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Параметры недвижимости в Vila Real de Santo Antonio, Португалия

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