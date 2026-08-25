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Виллы в Lagos, Португалия

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Luz
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38 объектов найдено
Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
Расположенная в эксклюзивном гольф-курорте Palmares, Villa Palmares представляет собой потря…
$4,84 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 250 м²
Современная роскошная вилла с захватывающим видом на море для продажи в Порто-де-Мос, Лагос,…
$3,81 млн
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Вилла в Odiaxere, Португалия
Вилла
Odiaxere, Португалия
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Редкая возможность иметь одноэтажную современную виллу, спроектированную одним из самых изве…
$1,79 млн
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Вилла в Luz, Португалия
Вилла
Luz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Роскошный частный кондоминиум Seafront с 13 вилламиПредставляем эксклюзивный частный кондоми…
$1,88 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Эта совершенно новая вилла для продажи находится в Лагосе, предлагая захватывающий вид на мо…
$2,81 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 396 м²
Эта красивая  вилла - прекрасная возможность для тех, кто ищет место, где чувствует себя как…
$1,58 млн
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Вилла в Luz, Португалия
Вилла
Luz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Частный кондоминиум Seafront с 13 роскошными вилламиЭта эксклюзивная роскошная разработка пр…
$1,47 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Откройте для себя эту исключительную виллу на продажу в Серро-дас-Мос, одном из самых желанн…
$1,47 млн
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Вилла в Luz, Португалия
Вилла
Luz, Португалия
Количество спален 2
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
Вилла с 2 спальнями, частным бассейном и садом в Прайя-да-Луш, АлгарвеЭта вилла располагает …
$973 377
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Вилла в Luz, Португалия
Вилла
Luz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Luxury Seafront Private Condominium с 13 виллами представляет эксклюзивный частный кондомини…
$1,58 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 253 м²
Эта современная вилла в Лагосе, Алгарве, предлагает современную жизнь с ее гладким дизайном,…
$2,23 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 293 м²
Эта вилла с четырьмя спальнями на продажу в Порто-де-Мос в настоящее время строится, располо…
$1,75 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 591 м²
Эта вилла с 3 спальнями расположена в Vale da Lama, тихом районе к востоку от Лагоса с потря…
$2,93 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Эта вилла с тремя спальнями на продажу в Лагосе с потрясающим видом на океан и бассейном на …
$1,49 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Эта потрясающая вилла расположена в престижном жилом районе Порто-де-Мос, Лагос, на тихом ме…
$1,29 млн
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Вилла в Luz, Португалия
Вилла
Luz, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Эта вилла с пятью спальнями с двухэтажным пристройкой для продажи в Луже расположена всего в…
$3,51 млн
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Вилла в Luz, Португалия
Вилла
Luz, Португалия
Количество спален 2
Площадь 193 м²
Вилла с 2 спальнями, частным бассейном и садом в Прайя-да-Луш, АлгарвеЭта вилла располагает …
$974 360
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Вилла в Luz, Португалия
Вилла
Luz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Расположенная в престижном районе Монте-де-Лемос в Прайя-да-Луш, Лагос, эта современная трех…
$2,29 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Эта роскошная трехкомнатная квартира расположена на новой застройке в живописном районе Лаго…
$972 926
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 404 м²
Дом в историческом центре Лагоса Вы когда-нибудь задумывались о покупке недвижимости 1899 г…
$1,37 млн
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Вилла в Luz, Португалия
Вилла
Luz, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 178 м²
Вилла с 3 спальнями и видом на море расположена в Лузе, всего в нескольких минутах от пляжа …
$2,01 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Эта потрясающая резиденция была спроектирована одним из самых престижных архитекторов Португ…
$2,79 млн
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Вилла 5 комнат в Lagos, Португалия
Вилла 5 комнат
Lagos, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Эта потрясающая резиденция была спроектирована одним из самых престижных архитекторов Португ…
$2,47 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Эта потрясающая резиденция была спроектирована одним из самых престижных архитекторов Португ…
$2,79 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 221 м²
Вилла в современном стиле с уникальными особенностями и эксклюзивным расположением, идеально…
$3,28 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 365 м²
В нескольких метрах от Boavista Golf и города, в одной из самых желанных урбанизаций Лагоса …
Цена по запросу
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Эта потрясающая резиденция была спроектирована одним из самых престижных архитекторов Португ…
$2,79 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Эта потрясающая резиденция была спроектирована одним из самых престижных архитекторов Португ…
$2,79 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Стильный, современный отель расположен в районе Порту-де-Мош в Лагосе, всего в нескольких ми…
$3,06 млн
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Вилла с 3 + 1 спальней и бассейном, в стадии строительства, всего в нескольких минутах от Ла…
$2,11 млн
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Параметры недвижимости в Lagos, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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