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Виллы в Almancil, Португалия

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15 объектов найдено
Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 362 м²
Количество этажей 2
This stunning 5-bedroom villa is located in the highly desirable area north of Vale do Lobo.…
$3,05 млн
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Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Эта вилла, расположенная недалеко от района Вале-де-Лобо, имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты…
$2,01 млн
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Вилла 5 комнат в Loule, Португалия
Вилла 5 комнат
Loule, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 372 м²
Количество этажей 3
$1,50 млн
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Вилла 3 комнаты в Loule, Португалия
Вилла 3 комнаты
Loule, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
$2,89 млн
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Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Вилла с 4 спальнями в самом эксклюзивном месте в Кинта-ду-Лаго. Расположенная в тупике на ух…
$12,97 млн
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Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 357 м²
В тихом тупике эта традиционная, но величественная вилла стратегически спроектирована для оп…
$3,18 млн
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Вилла 4 комнаты в Loule, Португалия
Вилла 4 комнаты
Loule, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 313 м²
$3,59 млн
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Вилла 4 комнаты в Loule, Португалия
Вилла 4 комнаты
Loule, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
$4,43 млн
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Вилла 6 комнат в Loule, Португалия
Вилла 6 комнат
Loule, Португалия
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
$7,41 млн
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Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Вилла с 4 спальнями и 4 ванными комнатами, видом на море, расположена на тихом курорте Кинта…
$2,79 млн
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Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 5
Площадь 694 м²
Horizon Residences — это высшая точка роскошной жизни: непревзойденный инновационный дизайн,…
$8,76 млн
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Вилла 5 комнат в Loule, Португалия
Вилла 5 комнат
Loule, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 697 м²
$5,36 млн
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Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 546 м²
Расположенная в очаровательном городе Алмансил, эта замечательная вилла является настоящей ж…
$2,79 млн
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Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 3
Площадь 277 м²
Две двухквартирные виллы с 2 этажами плюс подвал.Первый этаж состоит из прихожей, гардеробно…
$1,58 млн
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Вилла 7 комнат в Loule, Португалия
Вилла 7 комнат
Loule, Португалия
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 3
$5,39 млн
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Параметры недвижимости в Almancil, Португалия

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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