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Виллы в Lagoa, Португалия

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Lagoa e Carvoeiro
27
Carvoeiro
25
Estombar e Parchal
4
Estombar
3
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37 объектов найдено
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этот эксклюзивный, небольшой жилой комплекс расположен в популярном Карвоэйро, центральном А…
$498,185
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Новая вилла с 2 спальнями, общей площадью 109 кв.м., парковкой, садом и террасой, в комплекс…
$450,801
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этот эксклюзивный, небольшой жилой комплекс расположен в популярном Карвоэйро, центральном А…
$550,934
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TekceTekce
Вилла в Estombar, Португалия
Вилла
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 170 м²
В Португалии, в Алгарве, в районе Лагоа, недалеко от поля для гольфа Gramacho Golf и прекрас…
$554,832
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 297 м²
Шедевр современной роскоши с захватывающими видамиПобалуйте себя воплощением изысканности с …
$1,58 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Одноэтажная вилла, в 5 минутах езды от центра деревни Карвоэйро и ее пляжей, с прекрасным ви…
$1,58 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Расположенный в двух минутах от захватывающих пляжей Карвоэйро, этот эксклюзивный частный ко…
$498,185
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 102 м²
Расположенный в очаровательном пляжном городке Карвейро, этот красивый отель имеет очаровани…
$1,41 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот 5-звездочный курорт в Алгарве находится недалеко от красивых деревень Карвоэйро и Ферра…
$1,05 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
Эта вилла с четырьмя спальнями на продажу в Карвоейро расположена в пяти минутах езды от тре…
$2,11 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Вилла с 4 спальнями, 5820м2 земли, расположенная в шаговой доступности от центра деревни Кар…
$1,05 млн
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Вилла 5 комнат в Carvoeiro, Португалия
Вилла 5 комнат
Carvoeiro, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 297 м²
$1,50 млн
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Вилла в Lagoa, Португалия
Вилла
Lagoa, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Вилла с 2 спальнями в элитном кондоминиуме, Алгарве.Вилла с 2-мя спальнями в 5-звездочном ку…
$668,099
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Отличная инвестиционная возможность в отличном месте. Эта просторная одноэтажная вилла с 3…
$1,22 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 150 м²
Недавно отреставрированная вилла на первом этаже, посреди виноградников, которая предложит в…
$1,85 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Отличная инвестиционная возможность в отличном месте. Вилла в современном стиле с потрясающи…
$1,90 млн
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Вилла в Lagoa, Португалия
Вилла
Lagoa, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Вилла с 2 спальнями в элитном кондоминиуме, Алгарве.Вилла с 2-мя спальнями в 5-звездочном ку…
$668,099
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Традиционная вилла в центре Карвуэйру. Вилла состоит всего из одного этажа с гостиной с кам…
$845,315
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 327 м²
Роскошная современная вилла, построенная в 2022 году в жилом районе в Карвоэйро. Недвижимо…
$2,75 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 150 м²
Недавно отреставрированная одноэтажная вилла, посреди виноградников, которая предлагает уник…
$1,35 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Вилла в современном стиле, недавно построенная по самым высоким стандартам, со всеми новейши…
$1,80 млн
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Вилла в Lagoa, Португалия
Вилла
Lagoa, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Вилла с 2-мя спальнями в 5-звездочном курорте в Карвоейро, Алгарве. Курорт славится уникальн…
$668,099
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 200 м²
Замечательная, современная, 3-этажная вилла, состоящая из подвала, первого этажа и первого э…
$2,39 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Отдельно стоящая одноэтажная вилла на реконструкции между Лагоа и Карвоэйро с легким доступо…
$1,90 млн
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Вилла 3 комнаты в Estombar, Португалия
Вилла 3 комнаты
Estombar, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 553 м²
Количество этажей 1
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного комфорта и есте…
$509,974
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Вилла в Lagoa, Португалия
Вилла
Lagoa, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
В Лагоа, в одном из главных центров культуры и экспорта апельсинов в Европе, с его уникальн…
$668,099
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Вилла в Estombar, Португалия
Вилла
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Новая вилла с 4 спальнями и бассейном, расположенная в Эстомбаре, в нескольких минутах ходьб…
$560,021
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 216 м²
Удивительная вилла, расположенная в самом центре Карвоэйро. В нескольких минутах ходьбы от…
$1,85 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ! Отдельная вилла с 3 спальнями, расположенная на возвыше…
$2,11 млн
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Вилла в Parchal, Португалия
Вилла
Parchal, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Фантастическая вилла, расположенная в Бела Виста Парчал. Состоит из трех спален, все со вс…
$623,420
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Параметры недвижимости в Lagoa, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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