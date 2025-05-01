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Виллы около гольф-клуба в Португалии

Лиссабон
16
Мадейра
17
Cascais
27
Albufeira
10
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7 объектов найдено
Вилла в Montenegro, Португалия
Вилла
Montenegro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 521 м²
Дом-дуплекс с 3 спальнями, частной территорией 380 кв.м.,общей площадью 141 кв.м., с садом, …
$1,68 млн
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Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Вилла в 5 минутах от Caldas and Óbidos расположена на участке площадью 291 м2.Двухэтажная ви…
$407,714
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Вилла в Estombar, Португалия
Вилла
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 170 м²
В Португалии, в Алгарве, в районе Лагоа, недалеко от поля для гольфа Gramacho Golf и прекрас…
$543,619
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 416 м²
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Комплек…
$1,59 млн
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Вилла в традиционном стиле, расположенная в верхней части кондоминиума Palheiro Village, явл…
$486,992
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Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 360 м²
Вилла расположена в районе курорта  Кашкайш, в природном парке Синтра-Кашкайш, с видом на пл…
$2,10 млн
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
$2,04 млн
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