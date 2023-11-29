ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Португалия
Жилая
Loule
Виллы
Виллы в Loule, Португалия
Вилла
Очистить
76 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
5
3
198 м²
Exciting Building Project for an Upscale Villa near the Charming The Village development nea…
€1,25 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
5
4
234 м²
3
This villa located in Vilamoura is very close to the Victoria golf course, in a residential …
€1,10 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 7 спален
Quarteira, Португалия
7
7
500 м²
Вилла Vilamoura в загородном стиле на участке площадью 10 850 м2 для продажи - Эта отдельная…
€2,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 2 спальни
Loule, Португалия
2
1
72 м²
2
You are looking for a traditional & stylish property, close to Salir in a typical Algarve vi…
€340,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4
4
280 м²
2
This villa still under construction is located very close to Falésia beach and the marina of…
€2,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
4
5
489 м²
2
This villa of excellent construction and large dimensions is located a few minutes from Loul…
€1,75 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Loule, Португалия
5
6
453 м²
3
На этом южном и пологим участке находится красивая вилла с четырьмя спальнями и гостевой кот…
€2,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
5
5
600 м²
3
€4,00 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
3
4
380 м²
2
Удобный и просторный семейный дом с 3 спальнями на первом этаже, 1 кабинетом с возможностью …
€965,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
5
694 м²
Horizon Residences являются идеальными в роскошной жизни: непревзойденный в своем инновацион…
€7,85 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
5
6
252 м²
3
Вилла находится на завершающей стадии строительства в Виламуре, с современной архитектурой, …
€3,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4
5
Отличная вилла в современном стиле, расположенная в одной из самых привилегированных зон для…
€10,95 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
300 м²
Вилла с привилегированным расположением в знаменитой урбанизации Vila Sol и ее полем для гол…
€1,49 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4
4
305 м²
3
This property is an excellent opportunity for you if you are looking for an investment oppor…
€700,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
3
3
280 м²
2
Эта вилла, расположенная недалеко от района Вале-де-Лобо, имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты…
€1,78 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Almancil, Португалия
7
6
447 м²
2
Эта потрясающая вилла с 6+1 спальнями и современной архитектурой, расположенная в Almancil. …
€1,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Boliqueime, Португалия
4
4
619 м²
2
Вилла состоит из двух этажей, а на первом этаже находится полностью оборудованная кухня, гос…
€1,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном
Quarteira, Португалия
5
415 м²
One Six Villas - это шесть потрясающих современных соединенных вилл с частными бассейнами, с…
€1,55 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Quarteira, Португалия
4
313 м²
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями и бассейном в закрытом комплексе Vila SolПервый этаж …
€1,70 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Boliqueime, Португалия
5
Очаровательная вилла 5 + 1 спальни с частным бассейном и панорамным видом на море недалеко о…
€1,90 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Almancil, Португалия
3
277 м²
Две двухквартирные виллы с 2 этажами плюс подвал.Первый этаж состоит из прихожей, гардеробно…
€1,40 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
107 м²
Он был вдохновлен традиционной архитектурой Алгарве, превосходной современной виллой с 2 спа…
€645,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
4
265 м²
Дом T4 и земля 2,501m2 в Луле – Сан-Клементе.Современный по стилю, в месте большого спокойст…
€985,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 6 спален
Almancil, Португалия
6
8
901 м²
Этот передний гольф-отель расположен на красивом участке с красивым зрелым садом. Когда вы в…
€6,70 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
198 м²
Эта вилла, вставленная в частный кондоминиум, состоит из:- 4 спальни ( 3 с ванными комнатами…
€1,35 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
5
4
257 м²
€900,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
4
4
355 м²
€875,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4
4
375 м²
€890,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
5
5
€1,50 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
6
5
555 м²
€1,23 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
Параметры недвижимости в Loule, Португалия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL