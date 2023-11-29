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Виллы в Loule, Португалия

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76 объектов найдено
Вилла 5 спален в Almancil, Португалия
Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Exciting Building Project for an Upscale Villa near the Charming The Village development nea…
€1,25 млн
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Вилла 5 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
This villa located in Vilamoura is very close to the Victoria golf course, in a residential …
€1,10 млн
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Вилла 7 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 7 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Вилла Vilamoura в загородном стиле на участке площадью 10 850 м2 для продажи - Эта отдельная…
€2,90 млн
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Вилла 2 спальни в Loule, Португалия
Вилла 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
You are looking for a traditional & stylish property, close to Salir in a typical Algarve vi…
€340,000
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
This villa still under construction is located very close to Falésia beach and the marina of…
€2,50 млн
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Вилла 4 спальни в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 489 м²
Количество этажей 2
This villa of excellent construction and large dimensions is located a few minutes from Loul…
€1,75 млн
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Вилла 5 спален в Loule, Португалия
Вилла 5 спален
Loule, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 453 м²
Количество этажей 3
На этом южном и пологим участке находится красивая вилла с четырьмя спальнями и гостевой кот…
€2,00 млн
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Вилла 5 спален в Almancil, Португалия
Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
€4,00 млн
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Вилла 3 спальни в Almancil, Португалия
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Удобный и просторный семейный дом с 3 спальнями на первом этаже, 1 кабинетом с возможностью …
€965,000
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Вилла 5 спален в Almancil, Португалия
Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
Количество спален 5
Площадь 694 м²
Horizon Residences являются идеальными в роскошной жизни: непревзойденный в своем инновацион…
€7,85 млн
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Вилла 5 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 252 м²
Количество этажей 3
Вилла находится на завершающей стадии строительства в Виламуре, с современной архитектурой, …
€3,50 млн
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Отличная вилла в современном стиле, расположенная в одной из самых привилегированных зон для…
€10,95 млн
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Вилла 3 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Вилла с привилегированным расположением в знаменитой урбанизации Vila Sol и ее полем для гол…
€1,49 млн
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Количество этажей 3
This property is an excellent opportunity for you if you are looking for an investment oppor…
€700,000
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Вилла 3 спальни в Almancil, Португалия
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Эта вилла, расположенная недалеко от района Вале-де-Лобо, имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты…
€1,78 млн
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Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Almancil, Португалия
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Almancil, Португалия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 447 м²
Количество этажей 2
Эта потрясающая вилла с 6+1 спальнями и современной архитектурой, расположенная в Almancil. …
€1,50 млн
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Вилла 4 спальни в Boliqueime, Португалия
Вилла 4 спальни
Boliqueime, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 619 м²
Количество этажей 2
Вилла состоит из двух этажей, а на первом этаже находится полностью оборудованная кухня, гос…
€1,50 млн
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Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном
Quarteira, Португалия
Количество спален 5
Площадь 415 м²
One Six Villas - это шесть потрясающих современных соединенных вилл с частными бассейнами, с…
€1,55 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Quarteira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 313 м²
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями и бассейном в закрытом комплексе Vila SolПервый этаж …
€1,70 млн
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Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Boliqueime, Португалия
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Boliqueime, Португалия
Количество спален 5
Очаровательная вилла 5 + 1 спальни с частным бассейном и панорамным видом на море недалеко о…
€1,90 млн
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Almancil, Португалия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Almancil, Португалия
Количество спален 3
Площадь 277 м²
Две двухквартирные виллы с 2 этажами плюс подвал.Первый этаж состоит из прихожей, гардеробно…
€1,40 млн
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Вилла 2 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 2 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Он был вдохновлен традиционной архитектурой Алгарве, превосходной современной виллой с 2 спа…
€645,000
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Вилла 4 спальни в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Площадь 265 м²
Дом T4 и земля 2,501m2 в Луле – Сан-Клементе.Современный по стилю, в месте большого спокойст…
€985,000
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Вилла 6 спален в Almancil, Португалия
Вилла 6 спален
Almancil, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 901 м²
Этот передний гольф-отель расположен на красивом участке с красивым зрелым садом. Когда вы в…
€6,70 млн
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Вилла 3 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Эта вилла, вставленная в частный кондоминиум, состоит из:- 4 спальни ( 3 с ванными комнатами…
€1,35 млн
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Вилла 5 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 257 м²
€900,000
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Вилла 3 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
€875,000
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
€890,000
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Вилла 5 спален в Almancil, Португалия
Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
€1,50 млн
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 555 м²
€1,23 млн
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Параметры недвижимости в Loule, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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