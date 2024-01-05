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Виллы в Quarteira, Португалия

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43 объекта найдено
Вилла 5 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
Эта вилла, расположенная в Виламоуре, находится очень близко к полю для гольфа Виктория, в ж…
€1,10 млн
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
This villa still under construction is located very close to Falésia beach and the marina of…
€2,50 млн
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Вилла 5 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 252 м²
Количество этажей 3
Вилла находится на завершающей стадии строительства в Виламуре, с современной архитектурой, …
€3,50 млн
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Отличная вилла в современном стиле, расположенная в одной из самых привилегированных зон для…
€10,95 млн
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Вилла 3 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Вилла с привилегированным расположением в знаменитой урбанизации Vila Sol и ее полем для гол…
€1,49 млн
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Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном
Quarteira, Португалия
Количество спален 5
Площадь 415 м²
One Six Villas - это шесть потрясающих современных соединенных вилл с частными бассейнами, с…
€1,55 млн
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Quarteira, Португалия
Количество спален 4
Площадь 313 м²
Потрясающая вилла с четырьмя спальнями и бассейном в закрытом комплексе Vila SolПервый этаж …
€1,70 млн
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Вилла 2 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 2 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Он был вдохновлен традиционной архитектурой Алгарве, превосходной современной виллой с 2 спа…
€645,000
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Вилла 3 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Эта вилла, вставленная в частный кондоминиум, состоит из:- 4 спальни ( 3 с ванными комнатами…
€1,35 млн
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Вилла 5 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 257 м²
€900,000
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Вилла 3 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
€875,000
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
€890,000
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 555 м²
€1,23 млн
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Вилла 3 спальни с патио в Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни с патио
Quarteira, Португалия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 233 м²
€1,50 млн
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Вилла 3 спальни с патио в Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни с патио
Quarteira, Португалия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 226 м²
€1,30 млн
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Вилла 3 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
€999,900
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 770 м²
Количество этажей 3
€2,60 млн
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 562 м²
€1,34 млн
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Вилла 3 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 411 м²
€945,000
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 520 м²
€1,15 млн
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 517 м²
€1,17 млн
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 513 м²
€1,23 млн
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 504 м²
€1,14 млн
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Вилла 5 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 504 м²
€3,00 млн
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
€1,60 млн
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Вилла 2 спальни с двором в Quarteira, Португалия
Вилла 2 спальни с двором
Quarteira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 151 м²
Вилла с двумя спальнями плюс комната с внутренним патио, садом и парковкой. Vilamoura Centra…
€665,000
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Вилла 3 спальни с двором в Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни с двором
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 196 м²
Вилла с тремя спальнями с внутренним патио, садом и парковкой. Vilamoura Central - это новый…
€860,000
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Вилла 2 спальни с двором в Quarteira, Португалия
Вилла 2 спальни с двором
Quarteira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 148 м²
Вилла с двумя спальнями плюс комната с внутренним патио, садом и парковкой. Vilamoura Centra…
€640,000
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Вилла 2 спальни с двором в Quarteira, Португалия
Вилла 2 спальни с двором
Quarteira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Вилла с двумя спальнями плюс комната с внутренним патио, садом и парковкой. Vilamoura Centra…
€640,000
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Вилла 3 спальни с двором в Quarteira, Португалия
Вилла 3 спальни с двором
Quarteira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 199 м²
Вилла с тремя спальнями с внутренним патио, садом и парковкой. Vilamoura Central - это новый…
€862,000
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