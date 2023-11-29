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Виллы в Silves, Португалия

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8 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 436 м²
Единственная в своем роде недвижимость с 44 акрами земли и уникальной виллой. Вилла, на ур…
€3,30 млн
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Вилла 4 спальни в Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Вилла в современном стиле, расположенная на окраине Силвеша. Расположенная на участке площ…
€2,45 млн
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Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Silves, Португалия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Silves, Португалия
Количество спален 4
Площадь 214 м²
Эта совершенно новая современная вилла расположена в нескольких минутах ходьбы от историческ…
€630,000
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Вилла 3 спальни в Silves, Португалия
Вилла 3 спальни
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
€540,000
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Вилла 4 спальни с Spalni в Silves, Португалия
Вилла 4 спальни с Spalni
Silves, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 726 м²
€1,25 млн
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Вилла 3 спальни с Spalni в Silves, Португалия
Вилла 3 спальни с Spalni
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
€550,000
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Вилла 3 спальни с Spalni в Silves, Португалия
Вилла 3 спальни с Spalni
Silves, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 251 м²
€595,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Silves, Португалия
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Silves, Португалия
Количество спален 4
Площадь 178 м²
Расположенный в Силвеш, одном из самых средневековых городов Португалии, полных истории и оч…
€550,000
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Параметры недвижимости в Silves, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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