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Виллы в Olhao, Португалия

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5 объектов найдено
Вилла в Olhao, Португалия
Вилла
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Эта двухкомнатная вилла с 9000 м2 сельскохозяйственных угодий продается в Монкарапачо, Ольха…
$1,47 млн
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Вилла в Olhao, Португалия
Вилла
Olhao, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Эта очаровательная отдельно стоящая вилла, которая сочетает в себе аутентичный характер Алга…
$875,633
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Вилла в Quelfes, Португалия
Вилла
Quelfes, Португалия
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Новый дом с 3 спальнями расположен в северной части Ольяна, одного из самых живописных город…
$404,565
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TekceTekce
Вилла в Olhao, Португалия
Вилла
Olhao, Португалия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Этот особняк Quinta Manor House недалеко от Фусеты расположен на участке площадью 40 000 кв.…
$1,90 млн
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Вилла в Quelfes, Португалия
Вилла
Quelfes, Португалия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Inserted in a plot with 1.355,00 m2, this villa is located in a residential area for excelle…
$892,740
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Параметры недвижимости в Olhao, Португалия

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