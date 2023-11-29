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Виллы в Olhao, Португалия

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Quelfes, Португалия
Вилла 3 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 3
Площадь 253 м²
Современная вилла расположена в 10 мн от Olhão, в 5 мн от Moncarapacho и в 20 мн от Faro. Эт…
€890,000
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Вилла 8 спален в Quelfes, Португалия
Вилла 8 спален
Quelfes, Португалия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Inserted in a plot with 1.355,00 m2, this villa is located in a residential area for excelle…
€800,000
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Параметры недвижимости в Olhao, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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