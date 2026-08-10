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Виллы в Лиссабоне, Португалия

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Cascais
30
Oeiras
14
Torres Vedras
9
Turcifal
6
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76 объектов найдено
Вилла в Turcifal, Португалия
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Вилла
Turcifal, Португалия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж 1/1
$1,10 млн
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Застройщик
LDV Invest
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Вилла в Lourinha, Португалия
Вилла
Lourinha, Португалия
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Вилла с видом на море недалеко от Прайя-да-Арейя-Бранка, Лоринья.В  кондоминиуме с общим бас…
$612,596
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Вилла в Turcifal, Португалия
Вилла
Turcifal, Португалия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж 1/1
$1,08 млн
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Застройщик
LDV Invest
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Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
$1,84 млн
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Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
Продается элегантная вилла с 3 спальнями в одном из самых тихих районов Эшторила, всего в не…
$1,51 млн
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 282 м²
Вилла с 4 спальнями, общей площадью застройки 282 кв.м, новая, с садом, частным бассейном и …
$2,37 млн
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 395 м²
Современный дом, просторная гостиная, 3 спальни-люкса, полностью оборудованная кухня.Выход н…
$2,30 млн
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Вилла в Alcantara, Португалия
Вилла
Alcantara, Португалия
Количество спален 5
Площадь 292 м²
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с общей внешней площадью 102 кв.м и 3 па…
$2,81 млн
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Вилла в Turcifal, Португалия
Вилла
Turcifal, Португалия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
Этаж 1/1
$1,12 млн
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Застройщик
LDV Invest
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 5
Площадь 257 м²
Современный светлый  дом с просторными балконами и террасой, с которых можно любоваться вели…
$2,54 млн
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Вилла с 3 спальнями площадью 225 кв.м, совершенно новая, с 3 парковочными местами, террасами…
$3,58 млн
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Вилла в Alcantara, Португалия
Вилла
Alcantara, Португалия
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Новая 3-спальная вилла с террасой в закрытом кондоминиуме из 9 вилл. Кондоминиум расположен …
$1,27 млн
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Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 266 м²
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
$1,72 млн
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Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 241 м²
Вилла триплекс 3 спальни, новая, общей площадью 241 кв.м. и внешней площадью 274 кв.м., в ко…
$1,36 млн
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Вилла в Turcifal, Португалия
Вилла
Turcifal, Португалия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж 1/1
$1,07 млн
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Застройщик
LDV Invest
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English
Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
$2,08 млн
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Вилла в Lourinha, Португалия
Вилла
Lourinha, Португалия
Количество спален 3
Площадь 322 м²
Современная и роскошная вилла в прекрасном месте на вершине холма с панорамным видом на Атла…
$716,622
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Вилла в Alcantara, Португалия
Вилла
Alcantara, Португалия
Количество спален 5
Площадь 292 м²
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с  участком 102 кв.м и 3 парковочными ме…
$2,81 млн
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 400 м²
Кондоминиум  находится недалеко от океана, железнодорожного вокзала, школы St Julian's Schoo…
$2,98 млн
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Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Двуэтажный современный дом с огромными балконами, с которых открывается ошеломительный ивид …
$1,61 млн
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Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Вилла с 4 спальнями, новая, 185 кв.м., общей внешней площадью 256 м2, террасой 62 м2 и садом…
$1,57 млн
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Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Продается элегантный дом с 3 спальнями, площадью 207 м², полностью отремонтированный с испол…
$1,60 млн
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 261 м²
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
$2,31 млн
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Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 275 м²
Новый кондоминиум Penha Longa Valley состоит из 11 вилл, каждая из которых имеет площадь зас…
$1,21 млн
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Площадь 341 м²
Castelhana Residences - это новый комплекс, состоящий из 6 вилл  премиум-качества, расположе…
$1,24 млн
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Вилла в Sao Domingos de Rana, Португалия
Вилла
Sao Domingos de Rana, Португалия
Количество спален 4
Площадь 214 м²
Отдельная строящаяся вилла с современными линиями, расположенная на участке площадью 317 кв.…
$1,01 млн
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Вилла в Madalena, Португалия
Вилла
Madalena, Португалия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 523 м²
Традиционная португальская усадьба состоит из трех этажей, на первом этаже есть два отдельны…
$523,039
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Вилла в Sintra, Португалия
Вилла
Sintra, Португалия
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Расположенный в Rio de Mouro, все более популярном районе, Quinta da Azenha сочетает в себе …
$797,531
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 416 м²
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Комплек…
$1,62 млн
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Вилла в Turcifal, Португалия
Вилла
Turcifal, Португалия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
Этаж 1/1
$1,09 млн
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Застройщик
LDV Invest
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Параметры недвижимости в Лиссабоне, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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