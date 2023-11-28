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Виллы в Calheta, Португалия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Calheta, Португалия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 294 м²
Минималистский дом имеет следующую планировку:Просторная гостиная / столовая , открытая кухн…
€750,000
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