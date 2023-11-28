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Виллы в Албуфейра, Португалия
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14 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Albufeira, Португалия
3
150 м²
3
Район роскошных вилл с видом на пристань Албуфейры. Он состоит из домов Т3 и Т4 с совреме…
€1,13 млн
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Албуфейра, Португалия
3
2
120 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350K Эта вилла находится в элитном жилом комплексе в Алгарве. …
€750,000
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Вилла 4 спальни
Guia, Португалия
4
5
196 м²
Современная роскошная вилла с высококачественной отделкой, на стадии строительства, недалеко…
€3,50 млн
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Вилла 3 спальни
Албуфейра, Португалия
3
4
232 м²
Роскошная современная вилла, в настоящее время строящаяся, расположенная в Сесмариасе, Албуф…
€3,30 млн
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Вилла 2 спальни
Albufeira, Португалия
2
2
107 м²
Роскошная Плоский двумя спальнями, в эксклюзивном 52-квартирном морском курорте, расположенн…
€680,000
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Вилла 4 спальни
Албуфейра, Португалия
4
5
Роскошная вилла в Албуфейре. Это фантастическая возможность приобрести роскошную современн…
€3,25 млн
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Вилла 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Албуфейра, Португалия
2
220 м²
Первый этаж виллы Amendoeira состоит из прихожей с просторной гостиной, столовой и дизайнерс…
€1,99 млн
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Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с тренажерным залом
Албуфейра, Португалия
3
220 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
€1,99 млн
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Вилла 6 спален
Албуфейра, Португалия
6
4
392 м²
3
Основная вилла состоит из 6 спален и пяти ванных комнат.С гостиной и столовой и полностью об…
€4,00 млн
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Вилла 4 спальни
Албуфейра, Португалия
4
240 м²
3
Эта красивая вилла с 5 спальнями и 3 этажами находится в хорошем состоянии, с наружными и вн…
€900,000
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Вилла 3 спальни
Албуфейра, Португалия
3
4
Современная вилла рядом с пристанью для яхт Албуфейры, в нескольких минутах ходьбы от всех о…
€1,13 млн
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Вилла 4 спальни
Албуфейра, Португалия
4
5
€980,000
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Вилла 5 спален с Spalni
Guia, Португалия
5
5
€3,50 млн
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Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Albufeira, Португалия
4
1 436 м²
Великолепное, уникальное, роскошное поместье, построенное по самым высоким стандартам, распо…
€8,00 млн
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Параметры недвижимости в Албуфейра, Португалия
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с видом на горы
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