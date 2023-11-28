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Виллы в Castro Marim, Португалия

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Castro Marim, Португалия
Вилла 3 спальни
Castro Marim, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современная одноэтажная вилла, расположенная на участке земли площадью 450 м2, построенная и…
€575,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Castro Marim, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
Количество спален 4
Площадь 552 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€1,55 млн
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