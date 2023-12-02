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Виллы в Obidos, Португалия

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Obidos, Португалия
Вилла 3 спальни
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 199 м²
Расположенный недалеко от средневековой деревни Обидуш, Bom Sucesso Resort является одним из…
€645,000
в месяц
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Вилла 4 спальни в Obidos, Португалия
Вилла 4 спальни
Obidos, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 846 м²
Эксклюзивная вилла, вставленная в роскошный кондоминиум Прайя д'эль Рей, в Обидуш. Эта фанта…
€1,90 млн
в месяц
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