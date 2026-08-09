Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Obidos
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Obidos, Португалия

;
Вилла Удалить
Очистить
38 объектов найдено
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Испытайте роскошное прибрежное проживание в этой вилле с 3 спальнями в West Cliffs Ocean и G…
$1,03 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой вилле-близнеце с 2 спальнями в West Cliffs Oc…
$809,275
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Испытайте роскошное прибрежное проживание в этой вилле с 3 спальнями в West Cliffs Ocean и G…
$1,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
LDV InvestLDV Invest
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Откройте для себя изысканное прибрежное проживание в этой вилле с 4 спальнями в West Cliffs …
$1,16 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,24 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,24 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,24 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Откройте для себя изысканное прибрежное проживание в этой вилле с 4 спальнями в West Cliffs …
$1,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,19 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Испытайте роскошное прибрежное проживание в этой вилле с 3 спальнями в West Cliffs Ocean и G…
$1,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 4
Площадь 291 м²
Вилла в Лагоа-де-Обидуш, рядом с пляжем и полями для гольфа, на участке 1163 м2.Традиционная…
$1,26 млн
Оставить заявку
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Испытайте роскошное прибрежное проживание в этой вилле с 3 спальнями в West Cliffs Ocean и G…
$993,305
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 4
Площадь 337 м²
Вилла с 4 спальнями площадью 310 м2 (первый этаж) расположена на участке земли площадью 1227…
$687,760
Оставить заявку
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Вилла с 3 спальнями, 138 кв.м (общая площадь), расположенная на земельном участке площадью 1…
$416,124
Оставить заявку
Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Вила расположенна между идиллической средневековым  Obidos и красивым городом Caldas da Rain…
$433,462
Оставить заявку
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,23 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Испытайте роскошное прибрежное проживание в этой вилле с 3 спальнями в West Cliffs Ocean и G…
$1,02 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Испытайте роскошное прибрежное проживание в этой вилле с 3 спальнями в West Cliffs Ocean и G…
$992,159
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Испытайте роскошное прибрежное проживание в этой вилле с 3 спальнями в West Cliffs Ocean и G…
$1,03 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,23 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Вилла в 5 минутах от Caldas and Óbidos расположена на участке площадью 291 м2.Двухэтажная ви…
$416,124
Оставить заявку
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,19 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Откройте для себя изысканное прибрежное проживание в этой вилле с 4 спальнями в West Cliffs …
$1,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Испытайте роскошное прибрежное проживание в этой вилле с 3 спальнями в West Cliffs Ocean и G…
$1,02 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой вилле-близнеце с 2 спальнями в West Cliffs Oc…
$806,282
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой вилле-близнеце с 2 спальнями в West Cliffs Oc…
$799,211
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Откройте для себя изысканное прибрежное проживание в этой вилле с 4 спальнями в West Cliffs …
$1,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 296 м²
Испытайте исключительную роскошь в этой вилле с 5 спальнями в West Cliffs Ocean и Golf Resor…
$3,19 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Realting.com
Перейти