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Виллы в Oeiras, Португалия

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14 объектов найдено
Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Площадь 227 м²
Вилла 4 спальни триплекс площадью 227 кв.м., с 4 парковочными местами, 2 балконами и садом п…
$1,85 млн
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Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Вилла с 4 спальнями, новая, 185 кв.м., общей внешней площадью 256 м2, террасой 62 м2 и садом…
$1,57 млн
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Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 185 м²
Частный кондоминиум, с роскошными двухуровневыми виллами Т4, с зоной для гурманов, частным б…
$1,62 млн
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TekceTekce
Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 185 м²
Частный кондоминиум, с роскошными двухуровневыми виллами Т4, с зоной для гурманов, частным б…
$1,62 млн
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Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
Эта большая вилла с 4 спальнями расположена на участке площадью 460 кв. м и имеет 3 этажа. В…
$2,27 млн
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Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
Эта большая вилла с 4 спальнями расположена на участке площадью 433 м² и имеет 3 этажа. Вилл…
$2,21 млн
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Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 185 м²
Частный кондоминиум, с роскошными двухуровневыми виллами Т4, с зоной для гурманов, частным б…
$1,60 млн
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Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 185 м²
Частный кондоминиум, с роскошными двухуровневыми виллами Т4, с зоной для гурманов, частным б…
$1,56 млн
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Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 185 м²
Частный кондоминиум, с роскошными двухуровневыми виллами Т4, с зоной для гурманов, частным б…
$1,62 млн
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Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 227 м²
Эта большая вилла с 4 спальнями расположена на участке площадью 414 м² и имеет 3 этажа. Вилл…
$1,86 млн
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Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 239 м²
Эта большая вилла с 4 спальнями расположена на участке площадью 386 м² и имеет 3 этажа. Вилл…
$2,15 млн
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Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 239 м²
Эта большая вилла с 4 спальнями расположена на участке площадью 388 м² и имеет 3 этажа. Вилл…
$2,15 млн
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Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 185 м²
Частный кондоминиум, с роскошными двухуровневыми виллами Т4, с зоной для гурманов, частным б…
$1,57 млн
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Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 185 м²
Частный кондоминиум, с роскошными двухуровневыми виллами Т4, с зоной для гурманов, частным б…
$1,58 млн
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