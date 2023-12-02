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Виллы в Oeiras, Португалия

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Porto Salvo, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Porto Salvo, Португалия
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Вилла с 4 спальнями, новая, 185 кв.м., общей внешней площадью 256 м2, террасой 62 м2 и садом…
€1,36 млн
в месяц
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Вилла 6 спален в Oeiras, Португалия
Вилла 6 спален
Oeiras, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
A wonderful contemporary villa in Portugal, close to Lissabon; we are proud to present you t…
€2,58 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Oeiras, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Площадь 227 м²
Вилла 4 спальни триплекс площадью 227 кв.м., с 4 парковочными местами, 2 балконами и садом п…
€1,60 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Oeiras, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Oeiras, Португалия
Количество спален 3
Площадь 400 м²
Кондоминиум  находится недалеко от океана, железнодорожного вокзала, школы St Julian's Schoo…
€2,58 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Oeiras, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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