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Виллы с бассейном в Португалии

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23 объекта найдено
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 375 м²
Кондоминиум расположен на земле, принадлежавшей Quinta da Boa Nova, всего с 23 домами, все  …
$667,066
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Вилла в Montenegro, Португалия
Вилла
Montenegro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 521 м²
Дом-дуплекс с 3 спальнями, частной территорией 380 кв.м.,общей площадью 141 кв.м., с садом, …
$1,68 млн
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Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Вилла в 5 минутах от Caldas and Óbidos расположена на участке площадью 291 м2.Двухэтажная ви…
$407,714
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Вилла в Vau, Португалия
Вилла
Vau, Португалия
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Дом расположен в одном из самых тихих районов Обидуша, Перола-да-Лагоа.Он находится в отличн…
$396,389
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Вилла в Estombar, Португалия
Вилла
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 170 м²
В Португалии, в Алгарве, в районе Лагоа, недалеко от поля для гольфа Gramacho Golf и прекрас…
$543,619
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 416 м²
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Комплек…
$1,59 млн
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Вилла в Obidos, Португалия
Вилла
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Вила расположенна между идиллической средневековым  Obidos и красивым городом Caldas da Rain…
$424,703
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Вилла в Coimbrao, Португалия
Вилла
Coimbrao, Португалия
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
$447,353
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Вилла в традиционном стиле, расположенная в верхней части кондоминиума Palheiro Village, явл…
$486,992
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Вилла в Oeiras, Португалия
Вилла
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Вилла с 4 спальнями, новая, 185 кв.м., общей внешней площадью 256 м2, террасой 62 м2 и садом…
$1,54 млн
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Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 266 м²
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
$1,69 млн
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Вилла 6 комнат в Loule, Португалия
Вилла 6 комнат
Loule, Португалия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 336 м²
Количество этажей 3
Отдельно стоящая вилла с 5 спальнями, бассейном, частным садом и гаражом на 2 машины, всего …
$2,03 млн
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Вилла в Fernao Ferro, Португалия
Вилла
Fernao Ferro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Великолепный дом с 3 спальнями, бассейном и гаражом на две машины, расположенный в закрытом …
$453,016
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Вилла 4 комнаты в Loule, Португалия
Вилла 4 комнаты
Loule, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 257 м²
Количество этажей 3
Фантастическая вилла с 3 спальнями и 4 фасадами в Картейре, недалеко от Виламуры — одного из…
$1,46 млн
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Вилла в Alcabideche, Португалия
Вилла
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 241 м²
Вилла триплекс 3 спальни, новая, общей площадью 241 кв.м. и внешней площадью 274 кв.м., в ко…
$1,34 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Новая вилла с 2 спальнями, общей площадью 109 кв.м., парковкой, садом и террасой, в комплекс…
$441,691
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Вилла в Порту, Португалия
Вилла
Порту, Португалия
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Новый дом с 3 спальнями, площадью 187 кв.м, с парковкой, садом 54 кв.м и 2 балконами 5 и 4 к…
$1,16 млн
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Вилла 5 комнат в Lagos, Португалия
Вилла 5 комнат
Lagos, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Эта потрясающая резиденция была спроектирована одним из самых престижных архитекторов Португ…
$2,47 млн
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 261 м²
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
$2,27 млн
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Вилла в Vieira de Leiria, Португалия
Вилла
Vieira de Leiria, Португалия
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Одноэтажная вилла с современной архитектурой, с 3 спальнями и бассейном, расположенная на уч…
$447,353
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Вилла в Cascais, Португалия
Вилла
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
$2,04 млн
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Вилла в Calheta, Португалия
Вилла
Calheta, Португалия
Количество спален 3
Площадь 294 м²
Минималистский дом имеет следующую планировку:Просторная гостиная / столовая , открытая кухн…
$849,405
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Вилла 3 комнаты в Estombar, Португалия
Вилла 3 комнаты
Estombar, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 553 м²
Количество этажей 1
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного комфорта и есте…
$509,974
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Параметры недвижимости в Португалии

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