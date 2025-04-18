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Виллы в Estombar, Португалия

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3 объекта найдено
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с кондиционером, с бассейном в Estombar, Португалия
Вилла 3 комнаты со стеклопакетами, с кондиционером, с бассейном
Estombar, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 553 м²
Количество этажей 1
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного комфорта и есте…
$509,974
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Вилла с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estombar, Португалия
Вилла с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 170 м²
В Португалии, в Алгарве, в районе Лагоа, недалеко от поля для гольфа Gramacho Golf и прекрас…
$543,619
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Вилла в Estombar, Португалия
Вилла
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Новая вилла с 4 спальнями и бассейном, расположенная в Эстомбаре, в нескольких минутах ходьб…
$560,021
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