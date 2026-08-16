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Виллы в Canico, Португалия

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4 объекта найдено
Вилла в Santa Cruz, Португалия
Вилла
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 448 м²
Этот дом сочетает в себе простор, функциональность и великолепный вид на океан.Просторная пл…
$758,118
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Вилла в Santa Cruz, Португалия
Вилла
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 440 м²
Эта вилла с тремя спальнями и бассейном спроектирована с использованием современных и изыска…
$636,206
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Вилла в Santa Cruz, Португалия
Вилла
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 448 м²
Этот дом сочетает в себе простор, функциональность и великолепный вид на океан.Просторная пл…
$751,880
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Вилла в традиционном стиле, расположенная в верхней части кондоминиума Palheiro Village, явл…
$497,397
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Параметры недвижимости в Canico, Португалия

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с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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