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189 объектов найдено
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Вилла 5 спален с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг
Фару, Португалия
7
5
589 м²
2
Роскошная вилла дуплекс с 5 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€2,10 млн
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Вилла 4 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Фару, Португалия
6
4
496 м²
2
Роскошная вилла дуплекс с 4 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€1,99 млн
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Вилла 3 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Фару, Португалия
5
4
521 м²
2
Роскошная вилла дуплекс с 3 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€1,59 млн
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Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
5
3
198 м²
Exciting Building Project for an Upscale Villa near the Charming The Village development nea…
€1,25 млн
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Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
5
4
234 м²
3
This villa located in Vilamoura is very close to the Victoria golf course, in a residential …
€1,10 млн
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Вилла 6 спален
Conceicao e Estoi, Португалия
6
7
Это выдающееся место жительства расположено в сельской местности и обеспечивает абсолютную к…
€5,85 млн
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Вилла 7 спален
Quarteira, Португалия
7
7
500 м²
Вилла Vilamoura в загородном стиле на участке площадью 10 850 м2 для продажи - Эта отдельная…
€2,90 млн
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Вилла 2 спальни
Loule, Португалия
2
1
72 м²
2
You are looking for a traditional & stylish property, close to Salir in a typical Algarve vi…
€340,000
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Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4
4
280 м²
2
This villa still under construction is located very close to Falésia beach and the marina of…
€2,50 млн
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Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
4
5
489 м²
2
This villa of excellent construction and large dimensions is located a few minutes from Loul…
€1,75 млн
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Вилла 3 спальни
Quelfes, Португалия
3
253 м²
Современная вилла расположена в 10 мн от Olhão, в 5 мн от Moncarapacho и в 20 мн от Faro. Эт…
€890,000
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Вилла 4 спальни
Santa Barbara de Nexe, Португалия
4
234 м²
2
Недвижимость расположена недалеко от Сент-Барбара-де-Нексе с открытым видом на сельскую мест…
€775,000
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Вилла 5 спален
Loule, Португалия
5
6
453 м²
3
На этом южном и пологим участке находится красивая вилла с четырьмя спальнями и гостевой кот…
€2,00 млн
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Вилла 9 спален
Sao Bras de Alportel, Португалия
9
295 м²
4 Городских предмета на продажу в Бордейре, Санта-Барбара-де-Нексе: - Склад - Дом с 4 спал…
€499,000
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Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
5
5
600 м²
3
€4,00 млн
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Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
3
4
380 м²
2
Удобный и просторный семейный дом с 3 спальнями на первом этаже, 1 кабинетом с возможностью …
€965,000
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Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
5
694 м²
Horizon Residences являются идеальными в роскошной жизни: непревзойденный в своем инновацион…
€7,85 млн
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Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
5
6
252 м²
3
Вилла находится на завершающей стадии строительства в Виламуре, с современной архитектурой, …
€3,50 млн
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Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Portimao, Португалия
4
3
143 м²
2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€578,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Вилла 3 спальни
Albufeira, Португалия
3
150 м²
3
Район роскошных вилл с видом на пристань Албуфейры. Он состоит из домов Т3 и Т4 с совреме…
€1,13 млн
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Вилла 5 спален
Фару, Португалия
5
Эта роскошная вилла с пятью спальнями имеет потрясающий вид на поле для гольфа и окружающую …
€1,89 млн
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Албуфейра, Португалия
3
2
120 м²
ДОСТУПНО ДЛЯ ЗОЛОТОЙ ВИЗЫ 350K Эта вилла находится в элитном жилом комплексе в Алгарве. …
€750,000
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Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4
5
216 м²
Удивительная вилла, расположенная в самом центре Карвоэйро. В нескольких минутах ходьбы от…
€1,75 млн
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Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4
4
230 м²
Вилла в современном стиле, недавно построенная по самым высоким стандартам, со всеми новейши…
€1,70 млн
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Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
4
5
Отличная вилла в современном стиле, расположенная в одной из самых привилегированных зон для…
€10,95 млн
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Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4
2
215 м²
Одноэтажная вилла, в 5 минутах езды от центра деревни Карвоэйро и ее пляжей, с прекрасным ви…
€1,50 млн
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Вилла 3 спальни
Carvoeiro, Португалия
3
4
327 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ! Отдельная вилла с 3 спальнями, расположенная на возвыше…
€2,00 млн
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Вилла 5 спален
Лагоа, Португалия
5
4
398 м²
Приморская недвижимость недалеко от пляжей Маринья и Албандейра, очень привлекательная. Этот…
€5,50 млн
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Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4
5
150 м²
Недавно отреставрированная вилла на первом этаже, посреди виноградников, которая предложит в…
€1,75 млн
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Вилла 4 спальни
Carvoeiro, Португалия
4
5
150 м²
Недавно отреставрированная одноэтажная вилла, посреди виноградников, которая предлагает уник…
€1,28 млн
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Параметры недвижимости в Фаро, Португалия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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