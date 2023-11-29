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Виллы в Фаро, Португалия

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189 объектов найдено
Вилла 5 спален с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг в Фару, Португалия
Вилла 5 спален с бытовой техникой, с Онлайн-показ, возможен торг
Фару, Португалия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 589 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла дуплекс с 5 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€2,10 млн
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Вилла 4 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Фару, Португалия
Вилла 4 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Фару, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 496 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла дуплекс с 4 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€1,99 млн
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Вилла 3 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Фару, Португалия
Вилла 3 спальни с бытовой техникой, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Фару, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 521 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла дуплекс с 3 спальнями, бассейном и частным садом, расположенная недалеко от …
€1,59 млн
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Вилла 5 спален в Almancil, Португалия
Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Exciting Building Project for an Upscale Villa near the Charming The Village development nea…
€1,25 млн
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Вилла 5 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
This villa located in Vilamoura is very close to the Victoria golf course, in a residential …
€1,10 млн
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Вилла 6 спален в Conceicao e Estoi, Португалия
Вилла 6 спален
Conceicao e Estoi, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Это выдающееся место жительства расположено в сельской местности и обеспечивает абсолютную к…
€5,85 млн
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Вилла 7 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 7 спален
Quarteira, Португалия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Вилла Vilamoura в загородном стиле на участке площадью 10 850 м2 для продажи - Эта отдельная…
€2,90 млн
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Вилла 2 спальни в Loule, Португалия
Вилла 2 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
You are looking for a traditional & stylish property, close to Salir in a typical Algarve vi…
€340,000
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Вилла 4 спальни в Quarteira, Португалия
Вилла 4 спальни
Quarteira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
This villa still under construction is located very close to Falésia beach and the marina of…
€2,50 млн
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Вилла 4 спальни в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 489 м²
Количество этажей 2
This villa of excellent construction and large dimensions is located a few minutes from Loul…
€1,75 млн
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Вилла 3 спальни в Quelfes, Португалия
Вилла 3 спальни
Quelfes, Португалия
Количество спален 3
Площадь 253 м²
Современная вилла расположена в 10 мн от Olhão, в 5 мн от Moncarapacho и в 20 мн от Faro. Эт…
€890,000
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Вилла 4 спальни в Santa Barbara de Nexe, Португалия
Вилла 4 спальни
Santa Barbara de Nexe, Португалия
Количество спален 4
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Недвижимость расположена недалеко от Сент-Барбара-де-Нексе с открытым видом на сельскую мест…
€775,000
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Вилла 5 спален в Loule, Португалия
Вилла 5 спален
Loule, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 453 м²
Количество этажей 3
На этом южном и пологим участке находится красивая вилла с четырьмя спальнями и гостевой кот…
€2,00 млн
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Вилла 9 спален в Sao Bras de Alportel, Португалия
Вилла 9 спален
Sao Bras de Alportel, Португалия
Количество спален 9
Площадь 295 м²
4 Городских предмета на продажу в Бордейре, Санта-Барбара-де-Нексе: - Склад - Дом с 4 спал…
€499,000
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Вилла 5 спален в Almancil, Португалия
Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
€4,00 млн
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Вилла 3 спальни в Almancil, Португалия
Вилла 3 спальни
Almancil, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Удобный и просторный семейный дом с 3 спальнями на первом этаже, 1 кабинетом с возможностью …
€965,000
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Вилла 5 спален в Almancil, Португалия
Вилла 5 спален
Almancil, Португалия
Количество спален 5
Площадь 694 м²
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€7,85 млн
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Вилла 5 спален в Quarteira, Португалия
Вилла 5 спален
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Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
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Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Portimao, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€578,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 3 спальни в Albufeira, Португалия
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Параметры недвижимости в Фаро, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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