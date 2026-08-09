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Виллы в Faro, Португалия

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Lagos
38
Loule
47
Lagoa
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295 объектов найдено
Вилла в Portimao, Португалия
Вилла
Portimao, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя эту великолепную трехэтажную виллу, расположенную в престижном жилом район…
$984,648
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Вилла в Фару, Португалия
Вилла
Фару, Португалия
Количество спален 14
Исключительное поместье для продажи в Алгарве Редкая и выдающаяся возможность приобрести одн…
$11,31 млн
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Вилла в Фару, Португалия
Вилла
Фару, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 385 м²
Современная роскошная вилла с видом на море Порто-де-Мос, ЛагосИспытайте прибрежную роскошь …
$3,11 млн
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TekceTekce
Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 546 м²
Эта вилла с шестью спальнями на продажу расположена в спокойном районе Альманчил, в нескольк…
$2,93 млн
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Вилла в Фару, Португалия
Вилла
Фару, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Добро пожаловать в эту виллу, изысканное убежище, которое переопределяет роскошную жизнь в п…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 220 м²
Первый этаж виллы Amendoeira состоит из прихожей с просторной гостиной, столовой и дизайнерс…
$2,30 млн
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Вилла в Algoz, Португалия
Вилла
Algoz, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 588 м²
Элегантная вилла Сильвес Т5, сочетающая традиции Алгарве с современной изысканностьюРасполож…
$1,60 млн
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Вилла в Boliqueime, Португалия
Вилла
Boliqueime, Португалия
Количество спален 5
Очаровательная вилла 5 + 1 спальни с частным бассейном и панорамным видом на море недалеко о…
$2,20 млн
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Вилла в Olhao, Португалия
Вилла
Olhao, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Эта двухкомнатная вилла с 9000 м2 сельскохозяйственных угодий продается в Монкарапачо, Ольха…
$1,47 млн
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Вилла в Tavira, Португалия
Вилла
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 186 м²
Дом расположен в нескольких минутах ходьбы от центра поселка Santo Estêvão  и его услуг, в 1…
$508,596
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 720 м²
Эта современная вилла с пятью спальнями на продажу расположена в востребованном районе Гале,…
$5,80 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этот эксклюзивный, небольшой жилой комплекс расположен в популярном Карвоэйро, центральном А…
$498,185
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Вилла в Фару, Португалия
Вилла
Фару, Португалия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Расположенный в желанной хватке Виламуры, это поместье растянуто на двойном участке и распол…
Цена по запросу
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A1 ALGARVE LUXURY REAL ESTATE
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Эта потрясающая современная вилла, расположенная в эксклюзивной пристани Альбуфейра, будет з…
$2,05 млн
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Вилла в Luz, Португалия
Вилла
Luz, Португалия
Количество спален 2
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
Вилла с 2 спальнями, частным бассейном и садом в Прайя-да-Луш, АлгарвеЭта вилла располагает …
$973,377
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Откройте для себя эту исключительную виллу с 4 спальнями на продажу в Альбуфейре - современн…
$1,92 млн
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Вилла в Фару, Португалия
Вилла
Фару, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
Откройте для себя новую, современную виллу с тремя спальнями в Лагосе, с захватывающим задни…
$896,733
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Вилла в Santa Barbara de Nexe, Португалия
Вилла
Santa Barbara de Nexe, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Эта очаровательная вилла предлагает идеальное сочетание комфорта и роскоши. Эта 3 + 1-комнат…
$997,302
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 524 м²
Эта потрясающая вилла с пятью спальнями расположена в очень востребованном районе Альбуфейра…
$2,81 млн
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Новая вилла с 2 спальнями, общей площадью 109 кв.м., парковкой, садом и террасой, в комплекс…
$450,801
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Вилла в Lagos, Португалия
Вилла
Lagos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Эта роскошная трехкомнатная квартира расположена на новой застройке в живописном районе Лаго…
$972,926
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Вилла в Silves, Португалия
Вилла
Silves, Португалия
Количество спален 4
Площадь 178 м²
Расположенный в Силвеш, одном из самых средневековых городов Португалии, полных истории и оч…
$635,745
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Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Эксклюзивная вилла, которая в настоящее время строится, должна быть завершена к концу 2024 г…
$1,29 млн
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Вилла в Castro Marim, Португалия
Вилла
Castro Marim, Португалия
Количество спален 4
Площадь 552 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
$1,79 млн
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Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Дом с 4 спальнями площадью 350 кв.м, совершенно новый, с 3 парковочными местами, внешней тер…
$3,58 млн
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Вилла в Tavira, Португалия
Вилла
Tavira, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Эта вилла с шестью спальнями на продажу расположена в самом сердце Тавиры и легко сочетает в…
$2,17 млн
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Вилла в Фару, Португалия
Вилла
Фару, Португалия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Шагните в мир архитектурного блеска с этой обширной виллой, где каждый уголок излучает велич…
Цена по запросу
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Вилла в Albufeira, Португалия
Вилла
Albufeira, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
Современная вилла с четырьмя спальнями на продажу с частным бассейном в Ольхос-де-Агуа, очар…
$2,05 млн
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Вилла в Sao Bartolomeu de Messines, Португалия
Вилла
Sao Bartolomeu de Messines, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 120 м²
Откройте для себя поистине уникальное сельское убежище на холмах Алгарве, красивую виллу, ра…
$791,235
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Вилла в Фару, Португалия
Вилла
Фару, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Вот, в этой потрясающе красивой вилле, воплощение прибрежной роскоши, расположенной среди ко…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Faro, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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