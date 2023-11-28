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Виллы в Portimao, Португалия

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21 объект найдено
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Portimao, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€578,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351961279864 antonio.martins@habita.com
Вилла 4 спальни в Mexilhoeira Grande, Португалия
Вилла 4 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Эта вилла расположена в очень тихом жилом районе, в тупике. На первом этаже мы находим при…
€1,10 млн
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Вилла 11 спален в Portimao, Португалия
Вилла 11 спален
Portimao, Португалия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 383 м²
Отдельная вилла с видом на Прайя да Роша в Портимао. Этот отель расположен в уникальном и …
€2,95 млн
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Вилла 6 спален в Portimao, Португалия
Вилла 6 спален
Portimao, Португалия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 3/3
€630,000
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Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€589,500
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Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€639,500
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Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€609,500
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Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€524,500
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Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€619,500
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Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€599,500
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Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€629,500
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Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€609,500
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Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€649,500
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€589,500
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€774,500
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Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€524,500
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€529,500
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€629,500
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Вилла 3 спальни в Portimao, Португалия
Вилла 3 спальни
Portimao, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
€649,500
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Вилла 4 спальни с Spalni в Mexilhoeira Grande, Португалия
Вилла 4 спальни с Spalni
Mexilhoeira Grande, Португалия
Комнаты 4
€3,89 млн
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Вилла с Spalni в Portimao, Португалия
Вилла с Spalni
Portimao, Португалия
Площадь 2 293 м²
€1,40 млн
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Параметры недвижимости в Portimao, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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