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Виллы в Portimao, Португалия

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Mexilhoeira Grande
3
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23 объекта найдено
Вилла в Portimao, Португалия
Вилла
Portimao, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Откройте для себя эту великолепную трехэтажную виллу, расположенную в престижном жилом район…
$984,648
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Вилла в Portimao, Португалия
Вилла
Portimao, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 218 м²
Усовершенствованный опыт Алгарве живет в этой сложной вилле с 4 спальнями, идеально располож…
$1,15 млн
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Вилла в Portimao, Португалия
Вилла
Portimao, Португалия
This delightful, quirky villa is available for annual rental & is in an excellent location j…
$1,965
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Международное агентство недвижимости Habita
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TekceTekce
Вилла в Alvor, Португалия
Вилла
Alvor, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 575 м²
Эта замечательная вилла с четырьмя спальнями для продажи расположена в отличном месте Алвор,…
$4,10 млн
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Вилла в Mexilhoeira Grande, Португалия
Вилла
Mexilhoeira Grande, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Эта вилла с тремя спальнями на продажу расположена в Mexilhoeira Grande, расположенная в тих…
$931,899
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Вилла в Mexilhoeira Grande, Португалия
Вилла
Mexilhoeira Grande, Португалия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Эта великолепная вилла с семью спальнями расположена в очаровательном городе Mexilhoeira Gra…
$3,16 млн
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Вилла в Mexilhoeira Grande, Португалия
Вилла
Mexilhoeira Grande, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Эта вилла с тремя спальнями на продажу расположена в Mexilhoeira Grande, расположенная в тих…
$1,01 млн
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Вилла 3 комнаты в Portimao, Португалия
Вилла 3 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
$865,542
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Вилла 3 комнаты в Portimao, Португалия
Вилла 3 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
$589,222
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Вилла 3 комнаты в Portimao, Португалия
Вилла 3 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
$586,155
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Вилла 3 комнаты в Portimao, Португалия
Вилла 3 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
$681,146
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Вилла 3 комнаты в Portimao, Португалия
Вилла 3 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
$681,146
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Вилла в Alvor, Португалия
Вилла
Alvor, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
This villa is located in a very quiet residential area, in a cul-de-sac. On the ground f…
$1,23 млн
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Вилла 3 комнаты в Portimao, Португалия
Вилла 3 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
$725,848
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Вилла 3 комнаты в Portimao, Португалия
Вилла 3 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
$669,971
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Вилла 3 комнаты в Portimao, Португалия
Вилла 3 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
$692,322
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Вилла 3 комнаты в Portimao, Португалия
Вилла 3 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
$714,673
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Вилла 3 комнаты в Portimao, Португалия
Вилла 3 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
$703,497
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Вилла 3 комнаты в Portimao, Португалия
Вилла 3 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
$722,757
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Вилла 3 комнаты в Portimao, Португалия
Вилла 3 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
$658,795
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Вилла 3 комнаты в Portimao, Португалия
Вилла 3 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
$583,658
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Вилла 3 комнаты в Portimao, Португалия
Вилла 3 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
$700,501
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Вилла 3 комнаты в Portimao, Португалия
Вилла 3 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
$658,795
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Параметры недвижимости в Portimao, Португалия

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