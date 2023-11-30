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Виллы в Фуншал, Португалия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Фуншал, Португалия
Вилла 3 спальни
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 436 м²
Эксклюзивная и роскошная отдельная вилла T3 с премиальным расположением - Сан-Мартинью - Зин…
€2,10 млн
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Параметры недвижимости в Фуншал, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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