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Виллы в Фуншале, Португалия

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11 объектов найдено
Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Новая вилла с тремя спальнями, расположенная в престижном районе Сан-Мартинью.Расположенный …
$1,52 млн
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 332 м²
Отличная вилла для одной семьи с панорамным видом на залив Фуншала.Вилла в  два этажа площад…
$721,293
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Новая вилла с тремя спальнями, расположенная в престижном районе Сан-Мартинью.Расположенный …
$1,50 млн
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 871 м²
Современная одноэтажная вилла с потрясающим панорамным видом на город и океанскую гладь расп…
$2,89 млн
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Вилла в традиционном стиле, расположенная в верхней части кондоминиума Palheiro Village, явл…
$496,250
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 286 м²
Расположенный в районе Urbanização da Ajuda, дом 3 псальни, недавно отремонтированный,  вклю…
$778,997
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 1 000 м²
Вилла располагает четырьмя просторными спальнями и привлекательным бассейном в  ландшафтном …
$905,945
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 412 м²
“Villas Boa Nova” - это кондоминиум, состоящий из 6 односемейных и двухквартирных вилл, все …
$736,296
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 4
Площадь 218 м²
Этот дом с 4 спальнями , построенный на участке площадью более 890 м2, имеет общую площадь д…
$2,65 млн
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 375 м²
Кондоминиум расположен на земле, принадлежавшей Quinta da Boa Nova, всего с 23 домами, все  …
$679,747
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Вилла в Фуншал, Португалия
Вилла
Фуншал, Португалия
Количество спален 3
Площадь 436 м²
Эксклюзивная и роскошная отдельная вилла T3 с премиальным расположением - Сан-Мартинью - Зин…
$2,25 млн
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Параметры недвижимости в Фуншале, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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