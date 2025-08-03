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Виллы в Torres Vedras, Португалия

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3 объекта найдено
Вилла в Torres Vedras, Португалия
Вилла
Torres Vedras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 178 м²
Дом с 4 спальнями расположен в районе Силвейра, в Торреш-Ведраш, в 2 км от пляжей Санта-Круш…
$754,080
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Вилла в Torres Vedras, Португалия
Вилла
Torres Vedras, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Отличный участок земли общей площадью 1634м2 для строительства виллы.Площадь застройки соста…
$1,04 млн
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Вилла в Torres Vedras, Португалия
Вилла
Torres Vedras, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Представляем вашему вниманию великолепную двухуровневую виллу площадью 144 м², расположенную…
$598,384
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Параметры недвижимости в Torres Vedras, Португалия

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