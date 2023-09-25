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Exquisite

Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€415,565
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7 1
Описание Описание
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О комплексе

Привилегированная жизнь ждет вас в сердце Кирении /Лапта! Проект, который включает в себя 30 2+1 Twin Villas и 2 4+1 Villas, предлагает множество преимуществ благодаря своему расположению в центре города.
Приветствуйте привилегированную жизнь в Кирении /Центр Лапты!
Проект, который привлекает внимание своим тщательно продуманным ландшафтным дизайном, традиционной желто-каменной архитектурой Кипра, частным пляжем, 2 открытыми бассейнами, 1 крытым бассейном, тренажерным залом, сауной и детской площадкой, позволяет иметь сносный опыт, не отдаляясь от города. знает.
18 отелей, ресторанов, кафе, 3 аптеки, 4 школы, медицинские центры, рынки и многое другое ждут вас в нескольких минутах ходьбы от проекта. Таким образом, вы можете воспользоваться всеми преимуществами пребывания в городе.
Лаундж
Проект, где встречаются уникальные виды на горы и море, включает в себя крытый и открытый бассейны, а также частный пляж.
Попробуйте барбекю с близкими на террасе, насладитесь морским бризом на балконе перед гостиной или почувствуйте солнце на коже в саду.

Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
30
Местонахождение новостройки
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

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Exquisite
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€415,565
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