Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра

от €842,249

210 м² 1

Сдача в: 2024

ID: CP-708 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря - 100 м - Расстояние до Лефкоша - 25 км - Аэропорт Эрджан - 15 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 210 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: май 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА РЕСТОРАН JACUZZI БАР SPA ФИТНЕС САУНА ПАРНАЯ ЙОГА САД Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Кирении Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.