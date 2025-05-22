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Вилла YESILTEPE VILLA

Фтериха, Северный Кипр
от
$523,074
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17
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ID: 26684
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  • Деревня
    Фтериха

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

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Местонахождение на карте

Фтериха, Северный Кипр

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Вилла YESILTEPE VILLA
Фтериха, Северный Кипр
от
$523,074
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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