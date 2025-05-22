Вилла YESILTEPE VILLA

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ID: CP-704
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -50M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 180 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
бассейн
Сад
Условия оплаты:
Приобр…
Проект Гавайи - это крупнейший на Кипре жилой комплекс на берегу Средиземного моря на северном побережье Кипра. Здесь есть студии, мансардные пентхаусы 1+1, 2+1 и роскошные виллы с 3 спальнями, общим количеством 500 объектов недвижимости.
Расположенный на побережье Татлису, проект включа…
ID ПРОЕКТА:
ID: CP-791
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Алсанкак
Расстояние до моря -4000 м
Расстояние до Лефкоша - 30 км
Аэропорт Эрджан - 55 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛ…