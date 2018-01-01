La Palazzo

ID: CP-655
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз
- Расстояние до моря -800M
- Расстояние до Лефкоша - 75 км
- Аэропорт Эрджан - 55 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
1+1 Garden - 57 м2 - 65 м2
1+1 Пентхаус - 57 м2 - 65 м2
2+1 Сад - 89 м2 - 93 м2
2+1 Пентхаус - 89 м2 - 93 м2
3+1 - 222 м2 - 289 м2
4+1 - 369 м2 - 395 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Декабрь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн
Сад
Автостоянка
Детская площадка
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре:
На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
ID: CP-721
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Магуса
- Расстояние до моря -700 м
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
3 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: декабрь 2024 г.
ОСОБЕННОСТИ:
Межкомнатные двери из американских панелей
Телевизионная инфраструктура
Парковка
Карточная лифтовая система
БАРБЕКЮ
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре:
На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют вас в этих городах.