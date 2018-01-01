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La Palazzo

Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€252,421
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2026
Местонахождение новостройки
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра

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La Palazzo
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€252,421
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Площадь 64–395 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-655 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз - Расстояние до моря -800M - Расстояние до Лефкоша - 75 км - Аэропорт Эрджан - 55 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 1+1 Garden - 57 м2 - 65 м2 1+1 Пентхаус - 57 м2 - 65 м2 2+1 Сад - 89 м2 - 93 м2 2+1 Пентхаус - 89 м2 - 93 м2 3+1 - 222 м2 - 289 м2 4+1 - 369 м2 - 395 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Декабрь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн Сад Автостоянка Детская площадка Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
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Площадь 110 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-721 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Магуса - Расстояние до моря -700 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2024 г. ОСОБЕННОСТИ: Межкомнатные двери из американских панелей Телевизионная инфраструктура Парковка Карточная лифтовая система БАРБЕКЮ Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют вас в этих городах.
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Realting.com
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