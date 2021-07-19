Архитектурная фирма SAOTA представила La Reserve — проект курортного отеля, вдохновленный живописным пейзажем на окраине Дакара в Сенегале. Генеральный план застройки включает серию небольших зданий, расположенных вокруг живых баобабов. Авторы стремятся создать динамичные и поэтичные отношения между архитектурой и природой.

Три ключевых элемента дизайна SAOTA — это живые деревья, землебитные конструкции и традиционные методы строительства. Подъездная дорога к отелю петляет между баобабами и приводит гостей к главной стойке регистрации, которая, в свою очередь, окружает самое высокое дерево на территории. Подобная дизайн-стратегия призвана укрепить связь архитектуры с ландшафтом и вместе с тем отдать дань уважения сенегальской культуре. Среди местных жителей самый большой баобаб в округе часто становился основным местом сбора людей.

Проект предполагает использование уплотненной глинистой почвы с участка для возведения утрамбованных земляных стен и берм. Переплетаясь со зданиями и принимая извилистые формы, большие грунтовые валы еще сильнее интегрируют архитектуру в ландшафт. Они не только укрепляют сооружения, но и скрывают их из виду, позволяя беспрепятственно восхищаться окружающей природой. Бермы также используются для создания просторных дорожек с естественной вентиляцией. Они расширяются вверх и образуют солнечные дымоходы, при этом не блокируя свет. Вдобавок ко всему, бермы несут практическую пользу — они используются в качестве визуальных и шумовых барьеров, а также скрывают служебные помещения.

Помимо окружающей природы, специалисты SAOTA также вдохновлялись местной архитектурой и строительными технологиями. Они позаимствовали особенности создания хижин и краалей — при возведении главного здания привычные методы ограждения пространств были переосмыслены на современный лад: они состоят из кругов внутри кругов, что также отсылает к фрактальной архитектуре, преобладающей у народов Африки. Проект задействует и традиционные техники ткачества, которые позволяют вручную создавать сложные изогнутые формы. Кроме того, это и новые рабочие места для местных ремесленников.

«Все здания объединяет то, что в их основе лежат одни и те же темы местной архитектуры. Они тесно связаны с местом постройки благодаря использованию натуральных материалов», — объясняет Филипп Фуше, директор SAOTA. «Таким образом создается архитектура, которая связана с этим местом. Она не только уважает окружающую среду, но и возвышает ее и способствует более тесной связи с ландшафтом».

Проект «la Reserve» вошел в шорт-лист финалистов конкурса World Architecture Festival (WAF) Awards 2021.