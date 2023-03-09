Топ-10 стран в мире с самыми дорогими и с самыми дешевыми квартирами в 2023 году
09.03.2023 14:20
В каких странах самые дорогие квартиры? А в каких самые дешевые? Топ-10 стран в каждой из категорий с примерной стоимостью жилья и процентными ставками по ипотеке — далее в нашем материале.
Во время анализа самых «дорогих» и «дешевых» стран в плане стоимости недвижимости, мы рассматривали квартиры в центре городов и оценивали их по трем категориям: цена за квадратный метр, примерная стоимость квартир (90 кв.м.), процентная ставка по ипотеке (на 20 лет с фиксированной ставкой). В качестве источника информации мы использовали международную базу данных Numbeo.
Топ-10 стран с самой дорогой стоимостью квартир
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Самые дорогие по стоимости жилья города
- Цюрих — $21,150 за квадратный метр.
- Цуг — $19,412 за квадратный метр.
- Женева — $17,640 за кв.м.
Самые дорогие по стоимости жилья города Южной Кореи
- Сеул — $20,878 за квадратный метр.
- Инчхон — $11,615 за квадратный метр.
- Чхунчхон — $9,848 за кв.м.
Самые дорогие по стоимости жилья города Китая
- Шанхай — $18,402 за квадрат.
- Пекин — $17,704 за квадратный метр.
- Шэньчжэнь — $17,050 за кв.м.
Самые дорогие по стоимости жилья города
- Тель-Авив — $15,159 за квадрат.
- Иерусалим — $12,354 за квадратный метр.
- Рамат-Ган — $8,547 за кв.м.
Самые дорогие по стоимости жилья города Австралии
- Сидней — $14,510 за квадрат.
- Брисбен — $8,794 за квадратный метр.
- Мельбурн — $7,125 за кв.м.
Самые дорогие по стоимости жилья города
- Мюнхен — $12,953 за квадрат.
- Франкфурт — $9,450 за квадратный метр.
- Гамбург — $8,632 за кв.м.
Топ-10 стран с самой дешевой стоимостью квартир
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Варианты бюджетного жилья в :