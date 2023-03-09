В каких странах самые дорогие квартиры? А в каких самые дешевые? Топ-10 стран в каждой из категорий с примерной стоимостью жилья и процентными ставками по ипотеке — далее в нашем материале.

Во время анализа самых «дорогих» и «дешевых» стран в плане стоимости недвижимости, мы рассматривали квартиры в центре городов и оценивали их по трем категориям: цена за квадратный метр, примерная стоимость квартир (90 кв.м.), процентная ставка по ипотеке (на 20 лет с фиксированной ставкой). В качестве источника информации мы использовали международную базу данных Numbeo. 

Содержание:

  1. Топ-10 стран с самой дорогой стоимостью квартир
    1. Самые дорогие по стоимости жилья города Швейцарии
    2. Самые дорогие по стоимости жилья города Южной Кореи
    3. Самые дорогие по стоимости жилья города Китая
    4. Самые дорогие по стоимости жилья города Израиля
    5. Самые дорогие по стоимости жилья города Австралии
    6. Самые дорогие по стоимости жилья города Германии
  2. Топ-10 стран с самой дешевой стоимостью квартир

Топ-10 стран с самой дорогой стоимостью квартир

Страна

Цена за «квадрат»

Примерная стоимость квартиры (90 кв.м)

Процентная ставка по ипотеке (на 20 лет с фиксированной ставкой)

1. Гонконг

$30,917

$2,782,530

2.64%

2. Сингапур

$19,942

$1,794,780

3.02%

3. Швейцария

$14,180

$1,276,200

1.64%

4. Южная Корея

$13,383

$1,204,470

3.68%

5. Китай

$9,414

$847,260

5%

6. Израиль

$8,065

$725,850

3.67%

7. Тайвань

$7,775

$699,750

1.75%

8. Австралия

$7,054

$634,860

4.64%

9. Германия

$7,049

$634,410

2.31%

10. Кувейт

$6,988

$628,920

4.95%

Самые дорогие по стоимости жилья города Швейцарии

  1. Цюрих — $21,150 за квадратный метр.
  2. Цуг — $19,412 за квадратный метр.
  3. Женева — $17,640 за кв.м.

Самые дорогие по стоимости жилья города Южной Кореи

  1. Сеул — $20,878 за квадратный метр.
  2. Инчхон — $11,615 за квадратный метр.
  3. Чхунчхон — $9,848 за кв.м.

Самые дорогие по стоимости жилья города Китая

  1. Шанхай — $18,402 за квадрат.
  2. Пекин — $17,704 за квадратный метр.
  3. Шэньчжэнь — $17,050 за кв.м.

Самые дорогие по стоимости жилья города Израиля

  1. Тель-Авив — $15,159 за квадрат.
  2. Иерусалим — $12,354 за квадратный метр.
  3. Рамат-Ган — $8,547 за кв.м.

Самые дорогие по стоимости жилья города Австралии

  1. Сидней — $14,510 за квадрат.
  2. Брисбен — $8,794 за квадратный метр.
  3. Мельбурн — $7,125 за кв.м.

Самые дорогие по стоимости жилья города Германии

  1. Мюнхен — $12,953 за квадрат.
  2. Франкфурт — $9,450 за квадратный метр.
  3. Гамбург — $8,632 за кв.м.

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Топ-10 стран с самой дешевой стоимостью квартир

Страна

Цена за «квадрат»

Примерная стоимость квартиры (90 кв.м)

Процентная ставка по ипотеке (на 20 лет с фиксированной ставкой)

1. Египет

$424.40

$38,160

12.78%

2. Пакистан

$443.27

$39,870

13.85%

3. Венесуэла

$633.14

$56,970

23.72%

4. Республика Гана

$763.84

$68,670

24.46%

5. Тунис

$813.13

$73,170

10.66%

6. Бангладеш

$826.70

$74,340

9.44%

7. Южная Африка

$914.91

$82,260

9.09%

8. Ливия

$979.71

$88,110

13.84%

9. Палестина

$984.75

$88,560

6.53%

10. Маврикий

$1012.88

$91,080

6.36%

Варианты бюджетного жилья в Египте:
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
€ 13,741
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1/5 Этаж
 
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
€ 36,642
2 Количество комнат 65 м²

Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
€ 30,000
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
 

 
Квартира 1 спальня
Хургада, Египет
€ 19,237
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 3/5 Этаж