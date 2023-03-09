Топ-10 стран в мире с самыми дорогими и с самыми дешевыми квартирами в 2023 году

В каких странах самые дорогие квартиры? А в каких самые дешевые? Топ-10 стран в каждой из категорий с примерной стоимостью жилья и процентными ставками по ипотеке — далее в нашем материале.

Во время анализа самых «дорогих» и «дешевых» стран в плане стоимости недвижимости, мы рассматривали квартиры в центре городов и оценивали их по трем категориям: цена за квадратный метр, примерная стоимость квартир (90 кв.м.), процентная ставка по ипотеке (на 20 лет с фиксированной ставкой). В качестве источника информации мы использовали международную базу данных Numbeo.

Топ-10 стран с самой дорогой стоимостью квартир

Страна Цена за «квадрат» Примерная стоимость квартиры (90 кв.м) Процентная ставка по ипотеке (на 20 лет с фиксированной ставкой) 1. Гонконг $30,917 $2,782,530 2.64% 2. Сингапур $19,942 $1,794,780 3.02% 3. Швейцария $14,180 $1,276,200 1.64% 4. Южная Корея $13,383 $1,204,470 3.68% 5. Китай $9,414 $847,260 5% 6. Израиль $8,065 $725,850 3.67% 7. Тайвань $7,775 $699,750 1.75% 8. Австралия $7,054 $634,860 4.64% 9. Германия $7,049 $634,410 2.31% 10. Кувейт $6,988 $628,920 4.95%

Самые дорогие по стоимости жилья города Швейцарии

Цюрих — $21,150 за квадратный метр. Цуг — $19,412 за квадратный метр. Женева — $17,640 за кв.м.

Самые дорогие по стоимости жилья города Южной Кореи

Сеул — $20,878 за квадратный метр. Инчхон — $11,615 за квадратный метр. Чхунчхон — $9,848 за кв.м.

Самые дорогие по стоимости жилья города Китая

Шанхай — $18,402 за квадрат. Пекин — $17,704 за квадратный метр. Шэньчжэнь — $17,050 за кв.м.

Самые дорогие по стоимости жилья города Израиля

Тель-Авив — $15,159 за квадрат. Иерусалим — $12,354 за квадратный метр. Рамат-Ган — $8,547 за кв.м.

Самые дорогие по стоимости жилья города Австралии

Сидней — $14,510 за квадрат. Брисбен — $8,794 за квадратный метр. Мельбурн — $7,125 за кв.м.

Самые дорогие по стоимости жилья города Германии

Мюнхен — $12,953 за квадрат. Франкфурт — $9,450 за квадратный метр. Гамбург — $8,632 за кв.м.

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Топ-10 стран с самой дешевой стоимостью квартир

Страна Цена за «квадрат» Примерная стоимость квартиры (90 кв.м) Процентная ставка по ипотеке (на 20 лет с фиксированной ставкой) 1. Египет $424.40 $38,160 12.78% 2. Пакистан $443.27 $39,870 13.85% 3. Венесуэла $633.14 $56,970 23.72% 4. Республика Гана $763.84 $68,670 24.46% 5. Тунис $813.13 $73,170 10.66% 6. Бангладеш $826.70 $74,340 9.44% 7. Южная Африка $914.91 $82,260 9.09% 8. Ливия $979.71 $88,110 13.84% 9. Палестина $984.75 $88,560 6.53% 10. Маврикий $1012.88 $91,080 6.36%

Варианты бюджетного жилья в Египте :

Квартира 1 спальня Хургада, Египет € 13,741 2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1/5 Этаж

Квартира 1 спальня Хургада, Египет € 30,000 2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²