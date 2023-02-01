Если вы рассматриваете возможность переезда в Южную Корею, эта статья будет полезна для вас. Из первых уст вы узнаете о самых разных аспектах релокейта в Корею и жизни в этой стране: от подготовки нужных документов до поиска работы и цен на жилье.

Недавно о своем опыте переезда в Южную Корею нам рассказала белоруска Карина, текст этого интервью можно почитать тут . Сегодня же своим опытом переезда и впечатлениями о жизни в Южной Корее с нами делится Тогжан , которая переехала в Сеул из Казахстана.

«Южной Кореей я интересуюсь уже больше 10 лет»

— Меня зовут Тогжан и я родом из Казахстана, Алматы. Сейчас я переехала в Южную Корею, чтобы учить корейский язык при университете Yonsei. В Корее я нахожусь уже 8 месяцев; живу в городе Сеул.

Переехать я решила, потому что всегда хотела попробовать пожить и поучиться за рубежом. А Корею выбрала, так как интересуюсь этой страной уже больше 10 лет: до переезда я была тут дважды как турист, и мне все очень нравилось. Собственно, поэтому мне и хотелось посмотреть, каково тут жить.

Моим основанием для переезда стала учебная виза D4: ее можно получить, просто учась на курсах корейского при любом университете Кореи; а потом, поступив на бакалавриат или в магистратуру корейского университета, можно сменить D4 на визу D2. Также остаться в стране можно, выйдя замуж и получив брачную визу. Рабочую визу в Корее получить трудно: чтобы тут работать, надо обязательно закончить местный университет.

— Самой главной частью моей подготовки к переезду было накопление определенной суммы денег и подготовка документов для визы и поступления в университет.

Из документов нужны были: паспорт, справки из банка, подтверждающие наличие на моем счету 10,000$; диплом, переведенный на корейский или английский язык; подтверждение оплаты за четыре семестра учебы (это правило для граждан Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана; россиянам, например, можно оплатить только два семестра).

Особенных трудностей не было, кроме одной: пришлось почти два года ждать, когда Южная Корея восстановит визовый режим, так как из-за коронавируса в стране долгое время не выдавали почти все виды виз.

Весь процесс переезда занял у меня где-то 4 месяца.

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«Официальную работу без рабочей визы найти сложно»

— Цены в Южной Корее довольно высокие, после коронавируса все подорожало. Но еда и вещи тут относительно недорогие, не считая мяса и фруктов. Почти все иностранцы, с которыми мне приходилось общаться, отмечали это. Чтобы с комфортом тут жить, думаю, нужно зарабатывать не меньше $2000. Минимальная заработная плата в Южной Корее составляет примерно $1200.

Так как Корея очень маленькая страна, а население тут огромное (в одном только Сеуле по количеству людей живет население всего Казахстана), то и цены на жилье тут просто космические. Купить квартиру в Сеуле почти нереально, так как цены доходят до миллиона долларов. Цены на аренду тоже немаленькие: примерно $400-500 в месяц за однокомнатную маленькую квартиру, плюс депозит примерно $10,000 — чем выше депозит, тем меньше будет месячная оплата.

Поиски жилья меня еще ждут в скором будущем, так как сейчас я живу в общежитии при моем университете, а тут можно жить только 3 семестра подряд. Это мой последний семестр, так что весной мне придётся съезжать с общежития и искать жилье.

Примечание. Вот несколько примеров цен на продукты в Южной Корее по данным сервиса Numbeo: литр молока стоит $2.15, 1 кг. риса — $3.67, 1 кг. куриного филе стоит $9.57, 1 кг. яблок — $6.69.

— Официальную работу в Южной Корее без рабочей визы найти сложно. А с учебной визой D2/D4 можно официально устроиться только через полгода обучения. Однако можно неофициально устроиться на подработку в кафе, магазин — с этим проблем нет. Также стоит отметить, что у граждан Узбекистана есть трудовое соглашение с Кореей: они могут сюда приезжать по рабочей визе и работать на заводах. У Казахстана, России такого соглашения нет.

Счет в банке в Корее можно легко открыть, имея удостоверение иностранца; хотя есть банки, которые открывают счета даже при наличии только паспорта.

Насчет здравоохранения могу сказать, что первые полгода у нас была страховка, которую нам оплачивал университет; по истечении этого времени мы должны присоединиться к государственной системе медицинского страхования и ежемесячно оплачивать страховку. Имея эту страховку, можно обращаться в медицинские учреждения на одном уровне с гражданами Кореи.

«Ритм жизни очень быстрый, корейцы вечно куда-то спешат»

— Южная Корея мне нравится тем, что тут все делается для людей: например, бесплатная питьевая вода есть повсюду; также бесплатные и чистые туалеты (даже на улице). Также привлекает то, что тут много самых разных бесплатных общественных мест и вообще много всего интересного, потому что в Корее быстрый темп жизни и тут постоянно что-то происходит. Еще мне нравится местный высокоскоростной интернет; на станциях метро и иногда на улице бывает бесплатный Wi-Fi.

Кстати, метро здесь очень удобное и понятное: можно доехать до любой точки Сеула и за его пределы за довольно короткое время. Также на всех остановках и станциях есть табло, где написано, когда приедет определенный автобус или на какой станции сейчас находится поезд.

Я люблю ходить в интересные и красивые кофейни Южной Кореи. Кофейни тут — это действительно другой уровень, так как из-за большой конкуренции маркетинг работает очень хорошо.

Из минусов могу отметить, что здесь много бюрократии, продлевать визы нужно каждые полгода; также дорогое жилье, дорогое мясо и фрукты.

В целом, корейцы хорошо относятся к иностранцам, за все время пребывания здесь я еще ни разу не сталкивалась с негативным отношением. Так как это все-таки Корея, здесь комфортно жить, если ты знаешь корейский — тогда вообще проблем не будет.

Жизнь в Южной Корее отличается от жизни в Казахстане уровнем жизни и большей доступностью к цивилизации. Еще ритм жизни в Корее очень быстрый, корейцы вечно куда-то спешат — в Казахстане ритм более размеренный.

Переезжая в Южную Корею, нужно помнить, что это другая страна, поэтому нужно уважать культуру и традиции местных жителей. Также не стоит думать, что жизнь тут такая же, как в дорамах; не надо идеализировать страну и людей.

Нужно быть готовым, что здесь большая конкуренция и что корейцы трудолюбивый народ — здесь придется прилагать намного больше усилий и работать/учиться усерднее, нежели в Казахстане. Кроме того, желательно приезжать сюда хотя бы с базовыми знаниями корейского или же английского.

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