Нетания, Израиль

Цена по запросу

Сдача в: 2028

Роскошный проект, который сочетает в себе отель с резиденциями, по стандартам премиум-класса и в непосредственной близости от набережной и моря на самой красивой улице Нетании. Отель будет построен в сотрудничестве с канадской израильской компанией и будет включать в себя номера, роскошные люксы, бассейн, тренажерный зал, ресторан шеф-повара, спа-салон, и многие другие объекты. Отель имеет 8 этажей, жилые апартаменты находятся на 9-м этаже до 32-го этажа. Вход в вестибюль отеля будет с бульвара Ница, в то время как жилой комплекс будет иметь вход в роскошное и отдельное лобби.