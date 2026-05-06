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Жилой квартал Bel immeuble neuf florentine

Тель-Авив, Израиль
от
$1,03 млн
;
4
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ID: 38384
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Benvenisti, 11

О комплексе

Перевод
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Квартира на продажу в Тель-Авиве, во Флорентийском районе. Новое и качественное здание. 6 этаж на 7 с лифтом. Две комнаты. 51м2 + 14м2 терраса. Выставка: Восток. Высокий потолок. 1 Обычная парковка. Отлично подходит для инвестиций, таких как проживание там. Потенциальная аренда 7500 шекелей в месяц. Цена: 3 150 000 шт.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Bel immeuble neuf florentine
Тель-Авив, Израиль
от
$1,03 млн
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