Жилой квартал A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe

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Откройте для себя одну из самых эксклюзивных резиденций Тель-Авива, расположенную в престижной Башне Белого города, всего в нескольких шагах от пляжа, Неве Цедек и бульвара Ротшильдов.
Эта исключительная резиденция площадью 400 м2 на одном уровне предлагает захватывающий панорамный вид на море, обширные жилые и приемные зоны, заливные окна от пола до потолка, а также роскошные отделки очень высокого положения.
Характеристики собственности
400 м2 на одном уровне
5 комнат
4 полные ванные комнаты
3 балкона
3 частных парковочных места
Панорамный вид на море
Высококачественные материалы и роскошная отделка
Большие яркие и открытые жилые помещения
Услуги и услуги White City Tower
Консьерж и безопасность 24/7
Открытый бассейн
Полностью оборудованный спортзал
Спа и оздоровительная зона
Частный лаундж для резидентов
Высококлассные жилые услуги
Цена: 55 000 000
Меган: 050-583-5553
Премиальная недвижимость
Лицензия No 31928721
Комиссионные агентства: 2% + НДС
Мы говорим на французском, английском и иврите
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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