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Жилой квартал A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe

Тель-Авив, Израиль
от
$18,32 млн
;
4
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ID: 39756
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Neve Tsedek, 24

О комплексе

Перевод
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Для продажи Откройте для себя одну из самых эксклюзивных резиденций Тель-Авива, расположенную в престижной Башне Белого города, всего в нескольких шагах от пляжа, Неве Цедек и бульвара Ротшильдов. Эта исключительная резиденция площадью 400 м2 на одном уровне предлагает захватывающий панорамный вид на море, обширные жилые и приемные зоны, заливные окна от пола до потолка, а также роскошные отделки очень высокого положения. Характеристики собственности 400 м2 на одном уровне 5 комнат 4 полные ванные комнаты 3 балкона 3 частных парковочных места Панорамный вид на море Высококачественные материалы и роскошная отделка Большие яркие и открытые жилые помещения Услуги и услуги White City Tower Консьерж и безопасность 24/7 Открытый бассейн Полностью оборудованный спортзал Спа и оздоровительная зона Частный лаундж для резидентов Высококлассные жилые услуги Цена: 55 000 000 Меган: 050-583-5553 Премиальная недвижимость Лицензия No 31928721 Комиссионные агентства: 2% + НДС Мы говорим на французском, английском и иврите

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe
Тель-Авив, Израиль
от
$18,32 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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