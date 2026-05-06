Жилой квартал A vendre lmkyrh white city tower neve tzedek de luxe

Для продажи Откройте для себя одну из самых эксклюзивных резиденций Тель-Авива, расположенную в престижной Башне Белого города, всего в нескольких шагах от пляжа, Неве Цедек и бульвара Ротшильдов. Эта исключительная резиденция площадью 400 м2 на одном уровне предлагает захватывающий панорамный вид на море, обширные жилые и приемные зоны, заливные окна от пола до потолка, а также роскошные отделки очень высокого положения. Характеристики собственности 400 м2 на одном уровне 5 комнат 4 полные ванные комнаты 3 балкона 3 частных парковочных места Панорамный вид на море Высококачественные материалы и роскошная отделка Большие яркие и открытые жилые помещения Услуги и услуги White City Tower Консьерж и безопасность 24/7 Открытый бассейн Полностью оборудованный спортзал Спа и оздоровительная зона Частный лаундж для резидентов Высококлассные жилые услуги Цена: 55 000 000 Меган: 050-583-5553 Премиальная недвижимость Лицензия No 31928721 Комиссионные агентства: 2% + НДС Мы говорим на французском, английском и иврите