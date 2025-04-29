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Продажа новостроек в Харише

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Жилой квартал Magnifique 4 pieces
Жилой квартал Magnifique 4 pieces
Хариш, Израиль
от
$463,485
МАГНИФИЧЕСКИЕ 4 ПОЛЯ В РЕЦЕНТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ Исключительный панорамический просмотр. Большие ужасы. Большой китчен. 15 минут на море Хадеры. Парковка и пещера
Агентство
Immobilier.co.il
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