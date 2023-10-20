Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа

Спец-предложение к запуску: платите 400 000 ₪ сейчас, а остаток — по спец-плану ближе к заселению, причём без привязки к индексу. Количество квартир и срок акции ограничены.

О проекте

Закрытый бутиковый квартал на пересечении ул. Шошанат ха-Кармель × ха-Иланот × Дерех ха-Ям — максимум приватности, высокий стандарт и атмосфера клубного проживания. Для жителей — собственная зелёная пьяцца с зонами отдыха, скамейками и архитектурной подсветкой. Первый и единственный подземный паркинг в районе. Дизайнерские квартиры с продуманной спецификацией

Локация — Западный Кармель, «Белый город»

За несколько минут на машине — Парк Матам, Центр Кармеля, стадион «Самми Офер», Конгресс-центр и пляжи. Тихие зелёные улицы при этом — в самом prime-локейшн Западного Кармеля: близко, центрально и удобно ко всему, всегда.

Квартиры

4 и 5 комнат — всего 2 квартиры на этаже

Сады на первых этажах и пентхаусы с панорамой на Кармель и море

Высокий стандарт отделки, продуманные планировки, кладовые

Каждой квартире — частный склад + 2 парковочных места

Готовность и статус

Первая очередь уже построена и заселена — приходите посмотреть показательную «живую» улицу, зелёные пространства и тишину, доступные только в частных кварталах. Новая очередь — уже в строительстве.