  Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа

Хайфа, Израиль
от
$818,795
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
5
ID: 27953
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Haifa Subdistrict
  • Город
    Хайфа

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Спец-предложение к запуску: платите 400 000 ₪ сейчас, а остаток — по спец-плану ближе к заселению, причём без привязки к индексу. Количество квартир и срок акции ограничены.

О проекте

Закрытый бутиковый квартал на пересечении ул. Шошанат ха-Кармель × ха-Иланот × Дерех ха-Ям — максимум приватности, высокий стандарт и атмосфера клубного проживания. Для жителей — собственная зелёная пьяцца с зонами отдыха, скамейками и архитектурной подсветкой. Первый и единственный подземный паркинг в районе. Дизайнерские квартиры с продуманной  спецификацией

Локация — Западный Кармель, «Белый город»

За несколько минут на машинеПарк Матам, Центр Кармеля, стадион «Самми Офер», Конгресс-центр и пляжи. Тихие зелёные улицы при этом — в самом prime-локейшн Западного Кармеля: близко, центрально и удобно ко всему, всегда.

Квартиры

  • 4 и 5 комнат — всего 2 квартиры на этаже

  • Сады на первых этажах и пентхаусы с панорамой на Кармель и море

  • Высокий стандарт отделки, продуманные планировки, кладовые

  • Каждой квартире — частный склад + 2 парковочных места

Готовность и статус

Первая очередь уже построена и заселена — приходите посмотреть показательную «живую» улицу, зелёные пространства и тишину, доступные только в частных кварталах. Новая очередь — уже в строительстве.

 

 

Местонахождение на карте

Хайфа, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации