Жилой квартал Ramat aviv gimel calme absolu

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Квартира на продажу в Тель-Авиве, в районе Рамат-Авив-Гимель, идеально расположена в центральной и очень тихой обстановке. В настоящее время ведется процедура добавления микроскопа площадью 17 м2, который будет построен в августе. Полностью отредактированы – синтетические фотографии. 3-й этаж на 8, с 2 лифтами. 4 комнаты, 139 м2, 2 ванные комнаты. Огромная гостиная. 1 парковочное место. Миклат в здании. Цена: 5 480 000
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Тель-Авив, Израиль
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