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Жилой квартал Bonne affaire bel appartement de 5 pieces avec balcon et chambre de securite bonne orientation

Ашдод, Израиль
от
$882,450
08.08.2026
$882,450
07.08.2026
$879,800
06.08.2026
$882,450
06.08.2026
$849,150
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3
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ID: 39707
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Рамбам

О комплексе

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Хорошая 5-комнатная квартира с балконом и комнатой безопасности, кондиционированной, двойной кухней, мастер-люкс с душем и туалетом и гардеробной, хорошая ориентация.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Bonne affaire bel appartement de 5 pieces avec balcon et chambre de securite bonne orientation
Ашдод, Израиль
от
$882,450
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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