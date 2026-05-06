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Жилой квартал Appartement a vendre dans la prestigieuse tour yoo a tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$2,27 млн
;
9
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ID: 38262
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Nisim Aloni, 10 zmrt G

О комплексе

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YOO Tower, Ниссим Алони, Тель-Авив Тель-Авивский YOO Tower предлагает концепцию, вдохновленную вселенной Старка, сочетающую роскошь, роскошь, юмор и беспрецедентный стиль. Построен с исключительными материалами и мастерством. Квартира расположена на 8-м этаже с беспрепятственным видом на северо-запад. Отличная просторная квартира: • 188 м2 жилой площади • 10 м2 солнечной террасы • 4,5 штук • Защищенная комната (Мамед) • Большой мастер-люкс с гримерной • Две полные ванные комнаты • Дополнительные гостевые туалеты 2 частных парковочных места, зарегистрированных в кадастре Преимущества здания: • Спа • Сауна • Бассейн для плавания • Спортивный зал • 24/7 смотритель

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Тель-Авив, Израиль
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Жилой квартал Appartement a vendre dans la prestigieuse tour yoo a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,27 млн
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