Жилой квартал Appartement a vendre dans la prestigieuse tour yoo a tel aviv

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YOO Tower, Ниссим Алони, Тель-Авив
Тель-Авивский YOO Tower предлагает концепцию, вдохновленную вселенной Старка, сочетающую роскошь, роскошь, юмор и беспрецедентный стиль. Построен с исключительными материалами и мастерством.
Квартира расположена на 8-м этаже с беспрепятственным видом на северо-запад.
Отличная просторная квартира:
• 188 м2 жилой площади
• 10 м2 солнечной террасы
• 4,5 штук
• Защищенная комната (Мамед)
• Большой мастер-люкс с гримерной
• Две полные ванные комнаты
• Дополнительные гостевые туалеты
2 частных парковочных места, зарегистрированных в кадастре
Преимущества здания:
• Спа
• Сауна
• Бассейн для плавания
• Спортивный зал
• 24/7 смотритель
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
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