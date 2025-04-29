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Продажа новостроек в Эвене-Йехуде

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Жилой квартал Investi dans rue calme a ne pas manquer spacieux
Жилой квартал Investi dans rue calme a ne pas manquer spacieux
Эвен-Йехуда, Израиль
от
$1,40 млн
Вилла в иешувском пивном ганиме между Ашкелоном и Ашдодом построила 184 сада 504
Агентство
Immobilier.co.il
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