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Виллы с видом на море в Общине Тиват, Черногория

Тиват
123
Крашичи
88
Радовичи
14
Лепетане
12
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97 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 8 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Площадь 241 м²
К продаже предлагается вилла с апартаментами на первой линии в поселке Крашичи полуострова Л…
$1,35 млн
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Продается роскошная вилла на берегу моря в городе Крашичи, в красивой бухте Бока-Которской.П…
$2,14 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Новая, современная вилла в Тивате в 500 метрах от моря. Вилла имеет 3 этажа, 5 комнат, из н…
$644,198
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Большой, трехэтажный дом с панорамными видами в 150 м от моря и пляжа. Дом имеет 3 уровня с…
$236,206
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 315 м²
Этаж 2
Продажа новых вилл на берегу Которского залива.Красичи,Тиват.Это тихий, тихий уголок с прекр…
$846,350
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Вилла построена в 2019 году, расположена на участке площадью 424 м2. Площадь виллы 199 кв.м…
$650,686
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 7 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 7 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 300 кв метров на первой береговой линии в Крашичах. Вил…
$1,40 млн
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First Realty
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Уникальное и эксклюзивное предложение - большой, четырехэтажный дом в нескольких шагах от пл…
$536,832
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ. НОВАЯ СЕМЕЙНАЯ ВИЛЛА НА БЕРЕГУ МОРЯ (без внутренней отделки). Вилла находится…
$912,614
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Вилла в Лепетане, Черногория
Вилла
Лепетане, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Продажа дома в Лепетане, Тиват Тип: Продажа дома Местоположение: Лепетане, Тиват Цена…
$339,909
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Элитный каменный дом в Тивате, Опатово, первая линия.  Стоимость дома 1200000 евро. Площад…
$1,25 млн
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Вилла в Donja Lastva, Черногория
Вилла
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Продается роскошная вилла в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море, частным…
$3,95 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 204 м²
Вилла "Кристина" в пос. Крашичи - уникальная каменная вилла прямо у моря с 7 апартаментами, …
$1,77 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Новый поселок из 30 жилых домов в 6 км от центра Тивата. Все дома имеют панорамный вид на Ти…
$531,464
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Трехэтажная вилла с 5 спальнями и бассейном в 2 минутах от моря в пос. Крашичи. В пешей дост…
$735,460
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Вилла в Лепетане, Черногория
Вилла
Лепетане, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
FAMILY VILLA ON THE FIRST LINE OF THE SEA IN THE BAY OF KOTOR Plot 550 m2 Living are…
$2,18 млн
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First Realty
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Виллы располагают 3 спальнями и 4 ванными комнатами, а одним из главных достоинств является …
$633,462
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Вилла в Лепетане, Черногория
Вилла
Лепетане, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Продается вилла в тихом районе Тивата - Лепетани.Расположение виллы обеспечивает великолепны…
$280,363
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 283 м²
Продается потрясающая вилла в Крашичи, пригород Тивата, общей площадью 283м2 на участке 300м…
$830,706
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Площадь 200 м²
Продажа: 2 новые виллы с бассейнами в Крашичах, Тиватская ривьера, Боко-Которский залив Пло…
$584,957
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 7 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 7 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 450 кв метров на первой береговой линии в Крашичах. Вил…
$1,96 млн
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First Realty
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Позвольте вас познакомить с современной виллой с бассейном, большой огороженной территорией …
$2,25 млн
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Monteonline
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Вилла 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Вилла 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
Этаж 2/2
Эксклюзивное предложение- роскошная вилла на гольф-курорте мирового класса The Peaks Lustica…
$2,64 млн
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VALUE.ONE
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Вилла построена в 2019 году, расположена на участке площадью 424 м2.  Площадь виллы 19…
$650,850
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 454 м²
Площадь виллы, включая подвальные помещения, составляет 454 м2. Вилла продается полностью об…
$2,48 млн
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Monteonline
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Чудесный, новый дом на 2 линии - всего в 30 метрах от моря. Дом полностью меблирован и оснащ…
$483,149
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Просторный и светлый дом в развитом районе Тивата (Селяново) с большим, ровным участком в 10…
$1,23 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 386 м²
Роскошная вилла на первой береговой линии моря с собственным причалом. Великолепная двухэта…
$3,80 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 5 комнат в Радовичи, Черногория
Вилла 5 комнат
Радовичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Luxury Golf Course Villas in Montenegro: Luštica Bay embodies the serene Mediterranean lifes…
$4,40 млн
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Вилла в Durasevici, Черногория
Вилла
Durasevici, Черногория
Площадь 190 м²
$927,494
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Adria Stone
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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