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Виллы с террасой в Общине Тиват, Черногория

Тиват
123
Крашичи
88
Радовичи
14
Лепетане
12
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22 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Крашичи, Черногория
Вилла 3 комнаты
Крашичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Новая вилла на побережье Бока- Которской бухты в поселке Крашичи. Это спокойное тихое место …
$574,772
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Вилла в Durasevici, Черногория
Вилла
Durasevici, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Большая трехэтажная современная вилла построена из лучших строительных материалов на берегу …
$732,159
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Вилла 3 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
Этаж 3/3
Готовый таунхаус (K-1) с 2 спальнями, бассейном и гаражом на 2 автомобиля в новом комплексе …
$828,406
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Предлагаем вашему вниманию уникальный трехэтажный особняк с огромным, фруктовым садом и прос…
$617,838
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Вилла 3 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Этаж 2/2
Готовый таунхаус с 2 спальнями (K-2) и гаражом на 2 автомобиля в новом комплексе премиум-кла…
$652,855
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 7 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 450 кв метров на первой береговой линии в Крашичах. Вил…
$1,96 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
Новая современная вилла с бассейном и панорамным видом на море и горы в поселке Кавач, в при…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Вилла 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
Этаж 2/2
Эксклюзивное предложение- роскошная вилла на гольф-курорте мирового класса The Peaks Lustica…
$2,64 млн
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
ID-1288 🌊 РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В ТИВАТЕ – ПАНОРАМНЫЙ ВИД НА ЗАЛИВ 📍 Локация: Ка…
$639,135
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Восхитительная современная вилла на первой линии! Вилла расположена на полуострове Луштица, …
$1,30 млн
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Вилла 4 комнаты в Радовичи, Черногория
Вилла 4 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
Этаж 2/2
Роскошная вилла на гольф-курорте мирового класса The Peaks Lustica Bay. Это первое в Черного…
$3,59 млн
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 6 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Предлагаем на продажу современную просторную виллу площадью 240 кв метров на первой линии мо…
$2,16 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Durasevici, Черногория
Вилла
Durasevici, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 676 м²
К продаже предлагается эксклюзивная вилла на первой береговой линии с приватным выходом к мо…
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 7 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 450 кв метров на первой береговой линии в Крашичах. Вил…
$2,05 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продажа! Две виллы в Тивате. Предлагаются к продаже две виллы, каждая площадью 230 м² и с…
$651,382
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
К продаже предлагается вилла с апартаментами на первой линии в поселке Крашичи полуострова Л…
$1,14 млн
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Новый дом с отличным видом на море в поселке Крашичи. Рядом минимаркет, несколько ресторанов…
$498,424
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается дом в тихом и уютном районе Тивата. Общая площадь дома составляет 267м2 на участк…
$882,625
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 2/2
Новый дом с 4 спальнями в закрытом коттеджном поселке в пригороде Тивата, в поселке Кавач. В…
$617,383
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Вилла 6 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 6 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная новая вилла на продажу в Тивате - КрашичиПобег в спокойствие в безмятежном приб…
$549,112
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Вилла 8 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 8 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 482 м²
Этаж 5/5
Новая эксклюзивная вилла на склонах Донья Ластва — идеальное воплощение элегантной роскоши и…
Цена по запросу
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Вилла в Радовичи, Черногория
Вилла
Радовичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
Количество этажей 2
На продажу вилла в комплексе Botanika, Луштица Бей. Вилла площадью 338,47м2 (жилая 199,04 м…
$3,64 млн
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
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