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Виллы около гольф-клуба в Общине Тиват, Черногория

Тиват
123
Крашичи
88
Радовичи
14
Лепетане
12
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8 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Крашичи, Черногория
Вилла 3 комнаты
Крашичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Новая вилла на побережье Бока- Которской бухты в поселке Крашичи. Это спокойное тихое место …
$574,772
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Вилла 3 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
Этаж 3/3
Готовый таунхаус (K-1) с 2 спальнями, бассейном и гаражом на 2 автомобиля в новом комплексе …
$828,406
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Вилла 3 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Этаж 2/2
Готовый таунхаус с 2 спальнями (K-2) и гаражом на 2 автомобиля в новом комплексе премиум-кла…
$652,855
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Вилла 4 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
Новая современная вилла с бассейном и панорамным видом на море и горы в поселке Кавач, в при…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Вилла 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
Этаж 2/2
Эксклюзивное предложение- роскошная вилла на гольф-курорте мирового класса The Peaks Lustica…
$2,64 млн
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Вилла 4 комнаты в Радовичи, Черногория
Вилла 4 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
Этаж 2/2
Роскошная вилла на гольф-курорте мирового класса The Peaks Lustica Bay. Это первое в Черного…
$3,59 млн
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 2/2
Новый дом с 4 спальнями в закрытом коттеджном поселке в пригороде Тивата, в поселке Кавач. В…
$617,383
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Вилла 8 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 8 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 482 м²
Этаж 5/5
Новая эксклюзивная вилла на склонах Донья Ластва — идеальное воплощение элегантной роскоши и…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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