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Виллы с видом на горы в Общине Тиват, Черногория

Тиват
123
Крашичи
88
Радовичи
14
Лепетане
12
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25 объектов найдено
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Вилла построена в 2019 году, расположена на участке площадью 424 м2. Площадь виллы 199 кв.м…
$650,686
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 7 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 7 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 300 кв метров на первой береговой линии в Крашичах. Вил…
$1,40 млн
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First Realty
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Вилла в Лепетане, Черногория
Вилла
Лепетане, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Продажа дома в Лепетане, Тиват Тип: Продажа дома Местоположение: Лепетане, Тиват Цена…
$339,909
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Площадь 200 м²
Продажа: 2 новые виллы с бассейнами в Крашичах, Тиватская ривьера, Боко-Которский залив Пло…
$584,957
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 7 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 7 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 450 кв метров на первой береговой линии в Крашичах. Вил…
$1,96 млн
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First Realty
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Вилла построена в 2019 году, расположена на участке площадью 424 м2.  Площадь виллы 19…
$650,850
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 386 м²
Роскошная вилла на первой береговой линии моря с собственным причалом. Великолепная двухэта…
$3,80 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Предлагаем на продажу роскошную виллу в Крашичи, на южном берегу тиватского залива, полуостр…
$3,98 млн
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First Realty
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Восхитительная современная вилла на первой линии! Вилла расположена на полуострове Луштица, …
$1,30 млн
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Предлагаем на продажу замечательную совершенно новую и современную виллу в престижном районе…
$1,28 млн
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First Realty
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 454 м²
Площадь виллы, включая все помещения, составляет 454 м2. Вилла продается полностью оборудова…
$1,92 млн
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First Realty
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 517 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная вилла на первой линии в Тивате с собственным пляжем Продаётся роскошная вилла п…
$5,71 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 6 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 6 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Предлагаем на продажу современную просторную виллу площадью 240 кв метров на первой линии мо…
$2,16 млн
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Участок  площадью 272 кв.м. Вилла построена в 2012 году общей площадью 160 кв.м. Расположе…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 7 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 7 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 450 кв метров на первой береговой линии в Крашичах. Вил…
$2,05 млн
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 134 м²
Очень красивая вилла,130 метров до моря, находится в живописном поселке Крашичи, полностью о…
$379,663
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Вилла 5 комнат в Лепетане, Черногория
Вилла 5 комнат
Лепетане, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Продается уютная семейная вилла в Опатово (Тиват), с прекрасным видом на море! Преимущест…
$496,970
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 248 м²
Трехэтажная, просторная вилла с 5 спальнями, большим бассейном, садиком со средиземноморской…
$498,424
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
На продажу две идентичных виллы класса люкс в спокойном районе города Тиват. Сам город Тиват…
$633,370
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Вилла 6 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 6 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная новая вилла на продажу в Тивате - КрашичиПобег в спокойствие в безмятежном приб…
$549,112
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NLM Consultancy
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Вилла в Богишичи, Черногория
Вилла
Богишичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 516 м²
Предлагаем на продажу роскошную виллу на первой береговой линии моря с двумя бассейнами в Кр…
$5,91 млн
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Вилла 4 комнаты в Богишичи, Черногория
Вилла 4 комнаты
Богишичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 172 м²
Продается уникальная вилла на первой линии моря. Двухэтажная элитная вилла общей площадью…
$1,74 млн
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First Realty
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Вилла в Радовичи, Черногория
Вилла
Радовичи, Черногория
Количество спален 7
Площадь 384 м²
Этаж 1/3
Продаётся комплекс домов, построенных в 1701 году, расположенный в Радовичи, неподалёку от э…
$564,755
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Этаж 2/2
Шедевр архитектуры в самом сердце Тивата! Представляем вашему вниманию роскошную меблированн…
$1,69 млн
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Вилла 6 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 6 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 490 м²
Предлагаем на продажу совершенно новую  дизайнерскую виллу с бассейном и панорамным видом на…
$2,35 млн
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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