Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Тиват
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Общине Тиват, Черногория

Тиват
123
Крашичи
88
Радовичи
14
Лепетане
12
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
23 объекта найдено
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 315 м²
Этаж 2
Продажа новых вилл на берегу Которского залива.Красичи,Тиват.Это тихий, тихий уголок с прекр…
$846,350
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Элитный каменный дом в Тивате, Опатово, первая линия.  Стоимость дома 1200000 евро. Площад…
$1,25 млн
Оставить заявку
Вилла в Donja Lastva, Черногория
Вилла
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Продается роскошная вилла в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море, частным…
$3,95 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Площадь 200 м²
Продажа: 2 новые виллы с бассейнами в Крашичах, Тиватская ривьера, Боко-Которский залив Пло…
$584,957
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 7 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 450 кв метров на первой береговой линии в Крашичах. Вил…
$1,96 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Вилла 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
Этаж 2/2
Эксклюзивное предложение- роскошная вилла на гольф-курорте мирового класса The Peaks Lustica…
$2,64 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
ID-1288 🌊 РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В ТИВАТЕ – ПАНОРАМНЫЙ ВИД НА ЗАЛИВ 📍 Локация: Ка…
$639,135
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла 4 комнаты в Радовичи, Черногория
Вилла 4 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
Этаж 2/2
Роскошная вилла на гольф-курорте мирового класса The Peaks Lustica Bay. Это первое в Черного…
$3,59 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 6 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Дом Джурашевичи, Тиват Дом 220 м2 на участке 400 м2. До моря 100 метров. Вилла с 5 спал…
$701,992
Оставить заявку
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продается вилла в Мрцевце, Тиват — ЧерногорияЭта современная семейная вилла расположена в пр…
$550,240
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 474 м²
Продается современная вилла с бассейном в Мрчеваце, Тиват. В настоящее время объект наход…
$779,991
Оставить заявку
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Недвижимость, Черногория, ТиватПродается новая роскошная вилла в Тивате, предлагающая непрев…
$1,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Площадь 450 м²
Вилла с бассейном 450м2 на участке 1225м2 в Кавачи, Тиват. Современная семейная вилла с вид…
$1,35 млн
Оставить заявку
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Вилла на первой линии Продается новая вилла на первой линии в Крашичи на первой линии.Площад…
$1,87 млн
Оставить заявку
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продажа! Две виллы в Тивате. Предлагаются к продаже две виллы, каждая площадью 230 м² и с…
$651,382
Оставить заявку
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Двухквартирная вилла разделена вертикально, каждая квартира площадью 250 м2.Каждый блок буде…
$5,64 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продаются две роскошные виллы с прекрасным видом на море, всего в 10 метрах.Каждая вилла пре…
$598,087
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Крашичи, Черногория
Вилла 6 комнат
Крашичи, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная новая вилла на продажу в Тивате - КрашичиПобег в спокойствие в безмятежном приб…
$549,112
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NLM Consultancy
Языки общения
English, Crnogorski
Вилла в Богишичи, Черногория
Вилла
Богишичи, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 516 м²
Предлагаем на продажу роскошную виллу на первой береговой линии моря с двумя бассейнами в Кр…
$5,91 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Радовичи, Черногория
Вилла
Радовичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 252 м²
Количество этажей 2
На продажу вилла в комплексе Botanika, Луштица Бей. Вилла площадью 252,86м2 (жилая 167,20 м…
$2,65 млн
Оставить заявку
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 434 м²
К продаже предлагается потрясающая вилла, которая находится в тихом районе недалеко от Тиват…
$1,25 млн
Оставить заявку
Вилла в Donja Lastva, Черногория
Вилла
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Продается роскошная вилла в новом комплексе в Тивате, Донья Ластва, с видом на море, частным…
$5,64 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Радовичи, Черногория
Вилла
Радовичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
Количество этажей 2
На продажу вилла в комплексе Botanika, Луштица Бей. Вилла площадью 338,47м2 (жилая 199,04 м…
$3,64 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти