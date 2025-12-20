  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Цетине
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Общине Цетине, Черногория

Херцег-Нови
1
Жабляк
1
Община Будва
3
Община Тиват
4
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica
Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica
Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica
Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica
Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica
Показать все Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica
Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica
, Черногория
от
$498,932
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica Новый дом с потрясающими панорамными видами на Адриатику, расположенный над пляжами Яз, Трстено и Плоче. Просторная планировка и огромная терраса на крыше делают этот дом идеальным выбором для жизни у моря. • Общая п…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Telegram Написать в Telegram
На карте
Realting.com
Перейти