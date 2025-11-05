  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Тиват
  4. Вилла ПРЕСТИЖНЫЕ ВИЛЛЫ ОТ ЗАСТРОЙЩМКА В ТИВАТЕ!!!

Тиват, Черногория
Цена по запросу
14
ID: 32822
Дата обновления: 05.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!

Удобства:
Престижный жилой комплекс с отличным расположением. панорамны вид на море и город. Участок в уютном месте без туристического трафика.  В стоимость входит финишная отделка помещений - полы паркет/керамическая плитка, стены и потолки покрашенные в любой цвет по выбору. Полная наружная отделка - фасад, кровля, водостоки. Все инженерные системы - электрика по проекту, канализация, вода, единый бойлер на дом, инвертер - мультисплит кондиционеры в комнатах, теплый пол в санузлах и общих помещениях (кроме спален), система вентиляции, видеонаблюдение. Санузлы - плитка, сантехника. Терраса перед домом, дорожка ко входу в дом. Базовое озеленение по проекту, кованое ограждение по периметру участка. Кроме того, к каждой вилле прилагается парковочное место, что обеспечивает дополнительный комфорт и функциональность. Каждый дом элегантно обставлен, отличается современным интерьером, отделкой из высококачественных материалов и идеальной планировкой. Возможна рассрочка платежей на выгодных условиях.

Расположение: 

  • 500 метров до моря;
  • 700 метров до центра города;
  • Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 15 минут на автомобиле;
  • До Котора или Будвы 20-30 минут на автомобиле;
  • Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 1 час 20 минут на автомобиле.


ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!
ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!

С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!!!

Проводим сделки "онлайн"!!!

Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!

Тиват, Черногория
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вы просматриваете
