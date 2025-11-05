Вилла ПРЕСТИЖНЫЕ ВИЛЛЫ ОТ ЗАСТРОЙЩМКА В ТИВАТЕ!!!

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!
Удобства:
Престижный жилой комплекс с отличным расположением. панорамны вид на море и город. Участок в уютном месте без туристического трафика. В стоимость входит финишная отделка помещений - полы паркет/керамическая плитка, стены и потолки покрашенные в любой цвет по выбору. Полная наружная отделка - фасад, кровля, водостоки. Все инженерные системы - электрика по проекту, канализация, вода, единый бойлер на дом, инвертер - мультисплит кондиционеры в комнатах, теплый пол в санузлах и общих помещениях (кроме спален), система вентиляции, видеонаблюдение. Санузлы - плитка, сантехника. Терраса перед домом, дорожка ко входу в дом. Базовое озеленение по проекту, кованое ограждение по периметру участка. Кроме того, к каждой вилле прилагается парковочное место, что обеспечивает дополнительный комфорт и функциональность. Каждый дом элегантно обставлен, отличается современным интерьером, отделкой из высококачественных материалов и идеальной планировкой. Возможна рассрочка платежей на выгодных условиях.
Расположение:
ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ВНЖ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!!!
ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ И СДАТЬ В АРЕНДУ!!!
С нашей помощью Вы приобретете ликвидный объект, который будет приносить Вам доход!
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ!!!
Проводим сделки "онлайн"!!!
Зарегистрированное агентство недвижимости в Черногории GATE Realty!