Вилла ПРЕСТИЖНЫЕ ВИЛЛЫ ОТ ЗАСТРОЙЩМКА В ТИВАТЕ!!!

Удобства:

Престижный жилой комплекс с отличным расположением. панорамны вид на море и город. Участок в уютном месте без туристического трафика. В стоимость входит финишная отделка помещений - полы паркет/керамическая плитка, стены и потолки покрашенные в любой цвет по выбору. Полная наружная отделка - фасад, кровля, водостоки. Все инженерные системы - электрика по проекту, канализация, вода, единый бойлер на дом, инвертер - мультисплит кондиционеры в комнатах, теплый пол в санузлах и общих помещениях (кроме спален), система вентиляции, видеонаблюдение. Санузлы - плитка, сантехника. Терраса перед домом, дорожка ко входу в дом. Базовое озеленение по проекту, кованое ограждение по периметру участка. Кроме того, к каждой вилле прилагается парковочное место, что обеспечивает дополнительный комфорт и функциональность. Каждый дом элегантно обставлен, отличается современным интерьером, отделкой из высококачественных материалов и идеальной планировкой. Возможна рассрочка платежей на выгодных условиях.



Расположение:

500 метров до моря;

700 метров до центра города;

Аэропорт Тивата и Porto Montenegro - 15 минут на автомобиле;

До Котора или Будвы 20-30 минут на автомобиле;

Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 1 час 20 минут на автомобиле.



