  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жабляк
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Жабляке, Черногория

Херцег-Нови
1
Община Будва
3
Община Тиват
4
Тиват
3
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Жабляк, Черногория
от
$108,179
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Таунхаус на 2 этажа 45 кв м , полностью укомплектованный мебелью и посудой и всей необходимой бытовой техникой С прекрасным видом на Савин кук и своей придомовой территорией Цена 99 000 евро без мебели или 125 000 евро под ключ
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти