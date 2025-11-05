  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Donja Lastva
  4. Таунхаус РОСКОШНЫЕ ТАУНХАУСЫ И АПАРТАМЕНТЫ В ДОНЬЕ ЛАСТВЕ

Таунхаус РОСКОШНЫЕ ТАУНХАУСЫ И АПАРТАМЕНТЫ В ДОНЬЕ ЛАСТВЕ

Donja Lastva, Черногория
Цена по запросу
;
7
ID: 32830
ID новостройки на Realting
In CRM: 539567
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 05.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Donja Lastva

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!

УДОБСТВА:
Жилой комплекс является воплощением комфорта и стиля, над которым работали настоящие профессионалы своего дела. Новый комплекс таунхаусов "премиум" класса спроектирован таким образом, чтобы вы могли наслаждаться великолепным видом на море благодаря большим стеклянным поверхностям и многочисленным террасам, с естественным освещением на каждом квадратном метре комплекса. В проекте современные архитектурные формы и технологии мягко сочетаются с традиционными каменными и деревянными элементами, чтобы достичь идеального симбиоза архитектуры и окружающего контекста. Надёжность современных конструкций и материалов в сочетании с элементами аутентичного дизайна. Наслаждайтесь домашним уютом и неповторимой атмосферой. Внутреннее пространство резиденций создавалось с заботой о мелочах. Зелёные террасы, бассейны, водные острова, площадки для барбекью и солярии под открытым небом являются неотъемлемой частью респектабельного образа жизни. Вид на море. Использование качественных и дорогих материалов при строительстве и отделке. Климатическое оборудование и сантехника от ведущих премиальных брендов. Каждый комплекс имеет гараж и внутренний двор.
Управляющая компания - 15 € м2.

Расположение: 

  • Тихая курортная локация с развитой инфраструктурой в шаговой доступности;
  • Porto Montenegro - 5 минут на автомобиле;
  • 400 метров до моря;
  • Аэропорт Тивата - 5 минут на автомобиле;
  • Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 1 час 20 минут на автомобиле.


ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ "ПОД КЛЮЧ" И НАЙТИ АРЕНДАТОРОВ!!!

Консультация бесплатна!
Расскажем сейчас о всех нюансах приобретения недвижимости в Черногории!
Проводим удалённые сделки "онлайн"!

Местонахождение на карте

Donja Lastva, Черногория
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
Назад Оставить заявку Показать контакты
