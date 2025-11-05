Таунхаус РОСКОШНЫЕ ТАУНХАУСЫ И АПАРТАМЕНТЫ В ДОНЬЕ ЛАСТВЕ

УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!!

УДОБСТВА:

Жилой комплекс является воплощением комфорта и стиля, над которым работали настоящие профессионалы своего дела. Новый комплекс таунхаусов "премиум" класса спроектирован таким образом, чтобы вы могли наслаждаться великолепным видом на море благодаря большим стеклянным поверхностям и многочисленным террасам, с естественным освещением на каждом квадратном метре комплекса. В проекте современные архитектурные формы и технологии мягко сочетаются с традиционными каменными и деревянными элементами, чтобы достичь идеального симбиоза архитектуры и окружающего контекста. Надёжность современных конструкций и материалов в сочетании с элементами аутентичного дизайна. Наслаждайтесь домашним уютом и неповторимой атмосферой. Внутреннее пространство резиденций создавалось с заботой о мелочах. Зелёные террасы, бассейны, водные острова, площадки для барбекью и солярии под открытым небом являются неотъемлемой частью респектабельного образа жизни. Вид на море. Использование качественных и дорогих материалов при строительстве и отделке. Климатическое оборудование и сантехника от ведущих премиальных брендов. Каждый комплекс имеет гараж и внутренний двор.

Управляющая компания - 15 € м2.



Расположение:

Тихая курортная локация с развитой инфраструктурой в шаговой доступности;

Porto Montenegro - 5 минут на автомобиле;

400 метров до моря;

Аэропорт Тивата - 5 минут на автомобиле;

Столица Черногории Подгорицы и аэропорт Подгорицы - 1 час 20 минут на автомобиле.



ПОМОЖЕМ МЕБЛИРОВАТЬ "ПОД КЛЮЧ" И НАЙТИ АРЕНДАТОРОВ!!!



Консультация бесплатна!

Расскажем сейчас о всех нюансах приобретения недвижимости в Черногории!

Проводим удалённые сделки "онлайн"!